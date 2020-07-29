29 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

29 липня відзначають такі свята:
- День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
- Міжнародний день тигра
- Афіногенів день (День Фіногея)
Народні прикмети на 29 липня:
- Туман - до щедрого врожаю грибів.
- Якщо в цей день непроглядний туман, взимку буде багато снігу.
- Якщо дощ на Фіногена, то урожай може померзнути.
- Похилене бадилля у моркви віщує затяжну холодну зиму.
- Якщо миші почали їсти посіви - зима буде студеною і довгою.
Що не рекомендується робити 29 липня:
- Просити у начальника підвищення зарплати або посади - сьогодні такі прохання не обіцяють успіху, і навіть можуть обернутися звільненням.
- Прибирати в будинку, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. Краще приділити більше часу роботі.
- Злитися, сумувати і конфліктувати - це може негативно вплинути на весь наступний рік.
У кого іменини 29 липня?
Іменини сьогодні святкують Алевтина, Валентина, Яків, Павло, Петро, Юлія, Федір, Афіноген, Іоанн, Матрона.