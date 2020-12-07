Немає Балі і Таїланду, але є Єгипет і Дубай: де готові відпочивати українці під час карантину і скільки це коштує

У зв'язку з коронавырусною пандемією повноцінне життя в світі, звичайно, стихло, однак до кінця життя не завмерло. І, незважаючи на закриті для мандрівників через загрозу поширення COVID-19 кордони багатьох країн, ще є люди, які пакують валізи із сім'єю або друзями відправляються в далекі краї, щоб відпочити від трудів праведних, позбутися від стресу, познайомитися з визначними пам'ятками, додати тілу засмаги, а душі - відради. Ми продовжуємо тему туризму: куди хочуть українці і чим керуються, плануючи відпустку?

- Зараз у нас відкриті такі напрямки: Єгипет, Туреччина, Занзібар, Домінікана, Мальдіви і Арабські Емірати, - перераховує директор агентства «Море турів» Тетяна Клен. - Що туристи найчастіше зараз бронюють? Єгипет. Тому що по бюджету він доступний більшості населення України. А ось Занзібар і Домінікана вищі за ціною. Недорого, до речі, зараз ще в Дубаї, ціни дуже доступні, але проблема в тому, що тести на коронавірус треба двічі здавати - в Україні перед вильотом за свої гроші, а потім по прильоту в Дубай - за їх рахунок. Не кожен погодиться два рази здавати тест. Туреччина приймає без тестів і обсервації, але зараз там курортний сезон вже закінчився. Якщо і літають, то в основному в Стамбул, так як на узбережжі температура в середньому вже 20 градусів, а не 30.

- А куди народ прагнув рік тому, коли все було чудово?

- Рік тому ми в жовтні-листопаді добре бронювали Іспанію, Чехію, Угорщину. Погода там шикарна восени, ціни низькі, доступний відпочинок. Можна було спокійно погуляти по Барселоні, по Празі, по Будапешту, це що стосується європейських країн. У жовтні ще дуже добре продавався грецький острів Крит та іспанський острів Тенеріфе, там в цей час року дуже комфортно відпочивати. Але ці країни в даний момент недоступні, так як кордони закриті.

- Чим клієнти, які планують вояж, цікавляться в першу чергу?

- Чесно кажучи, народ в першу чергу підбирає собі відпочинок за ціною, уточнює, де зараз найдешевше. Якщо раніше ми багато продавали тієї ж Домінікани, Таїланду (в минулому році в цей час його дуже добре бронювали), то зараз ці країни недоступні. До того ж, наші співгромадяни ще стали фінансово біднішими. Якщо раніше середньостатистична сім'я могла витратити на відпочинок 3 тисячі доларів, то зараз максимум 1,5 тисячі. Тобто, в два рази нижче чек, а варіантів небагато по країнам, тому відразу фінансове питання виникає «де дешевше?», Потім запитують, куди потрібно тести здавати, а куди ні, і тільки після цього йде вибір туру.

Тетяна Клен розповідає, що не помітила якихось змін у віковому складі відпочиваючих.

- З дітьми все одно їдуть, летять, тільки тепер вибирають простіші тури і готелі простіше. У цьому році на Єгипет ціни нижчі, ніж були в минулі роки. Не знаю, як в інших агентствах, а у нас є й молоді туристи, і туристи у віці, яким за 60. Ось недавно я бронь для 68-річної жінки оформляла, вона з чоловіком збирається на відпочинок. Просто запити стали скромнішими, бо у людей грошей стало менше, або вони не готові занадто велику суму витратити на відпочинок.

- А скільки коштує страховий поліс від ковіда? Є ж такий?

- Так, такий поліс є, але немає єдиної вартості, адже цей поліс залежить від того, в яку країну ми летимо, скільки днів будемо відпочинку, а також від віку туриста, відповідно, різні групи ризику. Тут дуже багато параметрів, від яких залежить вартість страховки, діапазон від 10 до 30 доларів на людину. Ну і від туроператора також залежить. У кожного туроператора свої контакти зі страховими компаніями, тому в заявку від поліса у деяких туроператорів вже включений «ковід», у інших же треба додати, окремо заплативши.

- Наскільки вам стало складніше працювати?

- Втрати, звичайно, дуже відчутні, тому що ми не продаємо Європу і багато інших країн. Пропустили сезон Індонезії. Ми тури на Балі дуже добре продавали - зараз Балі не продається. В цей час мали б продавати Таїланд - острова, і Паттайя, Пхукет. На жаль, цього нічого немає. Відповідно, ускладнює планування подорожей необхідність наявності тестів на коронавірус. З тестами це теж інша історія: якщо той же Єгипет раніше просто продавали, то зараз виїзд потрібно узгодити з тестами. Незрозуміло, позитивний буде результат або негативний, а значить, дуже багато переживань і нервів, як у туристів, так і у нас.

- Хоча начебто така приємна сфера діяльності - міжнародний туризм...

- Ой ні! Це тільки з боку так здається, що ми сидимо в офісі, навколо красиві картинки, все чудово, але в нашій сфері завжди було складно працювати. Ніхто ж власне нашої роботи не бачить. Ось приходять влаштовуватися на роботу в турагентство молоді дівчата: спочатку захоплено, з палаючими очима переконують: «Ось це «моє»! Я люблю подорожувати!". Потім починають вникати в суть справи і виявляють, скільки тут проблем, скільки всього потрібно знати, перелопачувати інформації, скільки нервів йде, щоб задовольнити запити клієнтів, дізнаються, що в турагентствах немає вихідних і свят. І через 2-3 місяці поникають. Я, чесно кажучи, колись теж так думала, коли дивилася на красиві картинки, на турагентів: «Боже, як красиво, вони безкоштовно їздять в рекламні тури» і таке інше. Через нас стільки менеджерів пройшло, поки ми знайшли «своїх» співробітників!

Хотілося б, щоб це все швидше закінчилося, щоб якось вдалося приборкати цю пандемію, але поки цьому ні кінця, ні краю не видно і, як мені здається, в найближчі півроку нічого особливо не зміниться. Але будемо працювати, як є, в даних умовах, виживати, адже у нас іншого виходу немає, нам потрібно рухатися далі. Ми 10 років працювали, напрацьовували базу, репутацію, створювали свої офіси, вчили менеджерів, щоб в результаті зібрати кістяк професіоналів. Дівчата дуже досвідчені, мудрі, ми з ними питань, різних «траблів» повирішували, стільком туристам допомогли, в тому числі і за кордоном, вони знають всі нюанси туризму, і я їх відпускати і втрачати не хочу.

Автор: Ірина Левченко

Фото з архіву Тетяни Клен