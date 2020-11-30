Гірськолижні курорти Європи планують закрити на свята, а що з відпочинком в Карпатах?

Днями стало відомо про ініціативу канцлера Німеччини Ангели Меркель спільно з владою сусідніх країн до 10 січня закрити всі гірськолижні комплекси Європи. «На жаль, це не буде легко через позицію Австрії, але ми постараємося це зробити», - поскаржилася Меркель. Тому, ймовірно, нашим «заможним» співвітчизникам відпочити у французькому Куршевелі, в італійській Кортині, швейцарських Сент-Морітці і Церматте, болгарському Банско або румунської Пояна Брашов нині не вдасться.

Тоді, напевно, зустрічати різдвяно-новорічні-і знову різдвяні свята українці рвонуть в Карпати? Милуватися засніженими просторами з підйомників і спускатися з гір на лижах, ніжитися в термальних джерелах і дегустувати страви місцевої кухні, знайомитися зі старовинними обрядами і дивовижною архітектурою, скуповувати у майстрів народної творчості вишиті, в'язані, валяні і плетені вироби, розписний посуд і карпатські чайні збори ...

Заброньована лише третина номерів

З іншого боку, в Україні теж постійно зростає кількість хворих на коронавірус, а медики і керівництво країни постійно заводять розмову про введення локдауна до свят, а то і включно з ними. Так чи чекають нас на карпатських курортах в розпал коронавірусу?

- Очевидно, що туристична галузь постраждала в числі перших, - пояснив «Телеграфу» директор санаторно-туристичного комплексу «Трускавець 365» Сергій Чурбанов. - Навесні, під час карантину, ми, ясна річ, не працювали. Влітку в більшості своїй, всі працювали «в нуль», туристи були, але занадто мало, щоб працювати прибутково. Традиційно ми восени брали бронювання і передоплати на новорічні свята, але зараз їх немає, в зв'язку з тим, що люди не знають, що буде завтра. Навіть ті, хто і хотів би забронювати, розуміючи, що можуть ввести обмеження, і на роботу готелів, і на пересування по країні, цього не роблять. Тому і ми знаходимося в режимі очікування. Потенційні туристи нам дзвонять, цікавляться цінами, уточнюють, чи легко зняти бронь, якщо зміниться ситуація в країні або у них особисто виникнуть якісь проблеми. Люди хочуть їхати, і особливо - зустріти свято в гарному незвичайному місці, але ніхто гарантій дати не може, що їхня поїздка відбудеться. В результаті, бронюють місця тільки найсміливіші. Решта чекають, напевно. Ми заспокоюємо, що у випадку з нашою мережею їхні гроші не пропадають, вони залишаються на депозиті і людина може в будь-який час їх використовувати.

Безумовно, щоб виконати сьогоднішні антивірусні вимоги, в ресторанах і на рецепції, в коридорах і в автобусах є дезінфектори.

За словами керівника, влітку, відкриваючись після карантину, вони робили спеціальні акційні пропозиції, зараз також є і знижки, і акції. Та й ціни на «високий сезон» не вище торішніх, адже піднімати їх зараз немає ніякого резону. Але, нарікає, цього недостатньо, щоб виправити існуюче становище. Якщо в попередні роки у них на початок грудня 95% місць на свята було вже заброньовано, то на сьогоднішній день бронь торкнулася не більше третини номерів.

У «підвішеному стані» і туристи, і готелі

- Дуже складно живеться нам зараз - і в період карантину, і даний момент, - підтвердила керівник відділу бронювання мережі «Відпочинок 365». - Практично завантаження ні у кого немає, ми всі на межі виживання. І, звичайно, новорічні, різдвяні свята ми очікуємо як «ковток повітря». Звичайно, ні про який прибуток розмова не йде, просто про якесь життя. Але якщо зроблять локдаун, це буде загибель для курортних міст. Люди не їдуть, бояться, що все буде закрито, що може перерватися залізничне сполучення, раптом на якихось станціях потяги не зупинятимуться. І такі «смикання» з боку в бік позитивного ефекту для нормальної роботи курортних міст не дають. Зрозуміло, що зараз всім важко - і рестораторам, і перукарям, але чому про готелі взагалі всі мовчать. А нам взагалі неможливо жити без гостей! Всі знаходяться в «підвішеному» стані.

І туристи начебто хочуть поїхати, відпочити, психологічно відволіктися від складної ситуації, але побоюються також хвороби в родині, а ми не знаємо, чи приїдуть вони до нас. До речі, рік тому готелі на новорічні та різдвяні дні в цей час вже були повністю заброньовані, самі завбачливі це роблять в листопаді. Бували роки, що до кінця вересня ми були вже повністю заброньовані. Але ми оптимісти, і сподіваємося, що все буде добре - нам так легше працювати. І, звичайно ж, сніг в небесній канцелярії ми вже замовили (сміється).

На різдвяні і новорічні свята також припадають шкільні канікули. І якщо раніше батьки могли побалувати дітлахів, відправившись з ними на гірськолижні курорти, то зараз побоюються, що зимові канікули-2021 можуть перерости в карантинні і з молодшими школярами потім ще доведеться сидіти вдома, освоюючи дистанційне навчання.

Якщо обмеження посилять - будемо закриватися

- Дуже-дуже складно закриватися нам зараз, бронювань раз в 5 менше, ніж зазвичай, - повідомила Руслана, адміністратор одного з готелів Драгобрату. - Люди бояться бронювати відпочинок через постійно мінливу обстановку в країні. Нам дзвонять і питають, що робити, якщо раптом в Україні встановлять більш строгий карантин. Але якщо раптом обмеження посилять, то, швидше за все ми будемо закриватися взагалі. А якщо буде більш-менш благополучно, то ми будемо працювати, а відпочиваючі до нас будуть їхати. В даний момент місць на новорічні свята у нас на курорті досить.

Дівчина запевнила, що ціни на святкові дні в їхньому готелі залишилися на рівні минулорічних. Наприклад, в Драгобраті 2-місний номер в готелі зі сніданком і вечерею на базі відпочинку в період з 28.12.2020 по 11.01.2021 коштує 1579 грн./добу, а 2-місний номер в котеджі в ці ж дні - 2000 грн. / добу.

3-місний номер в готелі - з 28.12.2020 по 11.01.2021 обійдеться туристам по 2274 грн./добу, а 3-місний номер в котеджі в цей же період буде коштувати 2874 грн./добу.

- Набагато менше відпочиваючих у порівнянні з попередніми роками, - каже Мирослава, господиня одного з готельних комплексів Драгобрату. - Тому ми робимо для своїх постояльців знижки. Але і взагалі ціни з минулого року не піднімали. У нас і в даний час ще є вільні місця на новорічні та різдвяні свята.

Зараз ще можна зняти двомісний номер за 1000 гривень на добу, в період з 28 грудня по 3 січня 2021 року його вартість буде коштувати 2000 гривень. Якщо ж приїде родина з 4-х чоловік, то до свят вони можуть зняти номер за 2000 гривень на добу. У святкові дні вартість цього номера підвищується до 4000 гривень.

На сайті бронювання готелів Booking достатньо пропозицій на новорічний період і в Буковелі. Ціни стартують від 3000 гривень за двомісний номер на добу. Втім, можна знайти і дешевше, якщо пошукати в сусідніх селах.

Деякі представники готельного бізнесу виявилися не готові відповісти, як на сьогоднішній день у них йдуть справи з попитом на відпочинок і пропонували нам передзвонити наступного тижня після рішення Кабміну по карантину або просто ближче до святкових днів.

Тим часом «Укрзалізниця» на період зимових масових перевезень вводить додаткові потяги в курортні регіони, зокрема, на таких напрямках, як Київ - Солотвино, Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів, Ковель - Одеса, Маріуполь - Львів та Хмельницький - Лисичанськ.

Автор: Ірина Левченко