На Кариби - по безвізу: для українців відкрили нову екзотичну країну

У скарбничку країн, які українці можуть відвідувати без оформлення віз, додалася ще одне острівна держава в Карибському морі - Сент-Вінсент і Гренадіни. Рішення прийняли сьогодні, 7 квітня, в Кабміні.

Згідно з документом, українці можуть відпочивати на острові за умови, що тривалість їх перебування не перевищить 90 днів протягом 180 днів. Жителі Сент-Вінсента і Гренадін можуть також приїхати в Україну без візи.

До слова, ця держава, розташована на Карибах, є екзотичною. Складається вона з великого острова Сент-Вінсент і 30 дрібних островів загальною площею 389,3 кв. км.

Нагадаємо, з 1 березня для українців відкрили свої кордони відразу кілька безвізових країн. Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Згідно з наданими даними, з початку березня запроваджено безвізовий режим для території Аруба і Кюрасао, островів Бонайре, а також Сінт-Естатіус і Саба.