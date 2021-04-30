Від ліжко-місця до вілли: скільки коштує відпочити в Одесі і Карпатах на травневі

Наближаються травневі свята і якщо ви не встигли організувати відпочинок поза домом на великодні свята, то у вас є ще шанс відпочити 8,9, 10 квітня.
"Телеграф" розповідає, скільки буде коштувати відпочити в Карпатах і Одесі в наступний довгий вікенд.
Так, Booking пропонує різні варіанти відпочинку в Карпатах на різний гаманець. Ціни на відпочинок в Карпатах за добу варіюються від 800 і до 8 тисяч гривень (в останньому варіанті мова йде про віллу). В середньому за 1000 гривень на добу можна зняти двомісний номер з видом на гори і телевізором-плазмою в номері і сніданком. Великою популярністю у туристів користуються Мукачеве, Свалява.
Що стосується Одеси, то ціни тут стартують від 2000 гривень за добу. Двомісний номер з 1 ліжком чи двома окремими ліжками буде коштувати від 4500 до 6500 гривень.
Але варто відзначити, якщо ж ви вирішили відпочити на наступному тижні поза домом - варто поквапитися! Оскільки місця в готелях розлітаються як гарячі пиріжки.
Добропарк - приватний дендропарк для сімейного відпочинку. Територія понад 300 га 3 7000 00 ранніх і пізніх тюльпанів, а також нарциси, крокуси, іриси і фацелії.
Добропарк розташований в с. Мотижин, що в 29 км від Києва по Житомирській трасі. Вхід платний.
З 1 травня курсуватиме автобус метро Житомирська-Добропарк.
Розклад поїздок:
З Києва о 10:00, 11:00, 12:00, 13.00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
З Добропарка о 12:00, 13.00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19.00, 20.00.
Парк "Межигір'я" розташований в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Національний парк Межигір'я працює без перерв і вихідних
Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд (вихідні та святкові дні):
вівторок:
Ранкові та вечірні квитки - кожен день (включаючи вихідні та святкові дні), якщо заходити на територію парку з 8:00 до 9:00 або после 19:00:
Як повідомляв "Телеграф", в травні українцям затвердили 13 офіційних вихідних. Правда, лише три з них випадуть на будні дні.