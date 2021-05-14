Італія відкриває свої кордони: на що розраховувати українцям

Уже з майбутньої неділі, 16 травня, свої кордони відкриває Італія - перша європейська країна, яка пішла в ізоляцію, коли в 2020-му спалахнув коронавірус.

Відповідну постанову 14 травня підписав міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца, пише Corriere della Sera.

Відзначимо, що даним документом скасовується обов'язкова самоізоляція для туристів виключно з ЄС і Шенгенської зони, а також з Великобританії та Ізраїлю. Втім, від мандрівників зажадають негативний тест на коронавірус.

Що ж стосується українських туристів, поки Італія залишається для них під замком, як і Греція.

Нагадаємо, незважаючи на обіцянку влади Греції відкрити кордони для туристів з України з 14 травня, цього не сталося.