Туреччина повернула обов'язкові ПЛР-тести для туристів: що важливо знати

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу Туреччина повертає вимогу про наявність негативного результату ПЛР-тесту при перетині кордону.

Інформація про це внесена в оновлений NOTAM від 31 травня, пише avianews.com.

Повідомляється, що українцям дозволили відпочивати без здачі тестів в середині травня, проте тривало це всього два тижні.

Вже з сьогоднішнього дня відпочити в Туреччині можна з ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до перетину кордону.

В'їхати в країну можна і з іншими документами: сертифікатом про вакцинацію з датою не менше 14 днів до перетину кордону; довідкою про перенесення COVID-19 протягом останніх 6 місяців до перетину кордону; негативним експрес-тестом на антиген, зробленим протягом 48 годин до зльоту.

Дані вимоги будуть діяти мінімум місяць, а після 30 червня турецька влада може переглянути правила для туристів в залежності від ситуації в країні.

Нагадаємо, українка відзначилася скандальною витівкою через те, що її не пустили на літак до Туреччини.