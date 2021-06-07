Для українських туристів відкрили дві європейські країни: що необхідно для подорожі

На цьому тижні свої кордони для туристів відкривають дві європейські країни - Іспанія і Франція. Але є одне "але": подорожувати по даним державам зможуть тільки ті, у кого є щеплення від коронавірусу.

Про нові правила для туристів повідомляє ТСН.

Іспанія відкрита вже з понеділка, 7 червня. Однак бажаючим потрапити в країну потрібно завершити вакцинацію не пізніше, ніж за два тижні до подорожі. Йдеться виключно про препарати, схвалені ВООЗ або Європейським регулятором, з яких в Україні є Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Нагадаємо, що вакцинація проходить в два етапи і вважається завершеною лише після другого щеплення.

Тим часом Франція відкриє свої "двері" в середу, 9 червня. У цю країну українці можуть потрапити або з щепленнями, або з негативним свіжим ПЛР-тестом. Крім того, потрібно врахувати і той факт, що у Франції для жителів України передбачено 7-денний режим ізоляції.

Нагадаємо, зараз Україна належить до "помаранчевої" зони Європи, де ситуація з ковідом залишається невизначеною. Однак експерт прогнозує, що нашу країну накриє нова хвиля коронавірусу.