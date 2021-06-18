В Україні перед святами - ажіотаж на поїздки: УЗ призначила 58 додаткових рейсів

"Укрзалізниця" готується до розпалу періоду відпусток і вводить додаткові поїзди.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Повідомляється, що клієнти перевізника вже замовили більше 600 тисяч квитків на період з 18 по 28 червня.

У зв'язку з цим компанія вводить 21 додатковий поїзд, що курсує по 58 додаткових рейсах. Це дозволить забезпечити близько 50 тисяч нових місць.

За даними "Укрзалізниці", найпопулярніші маршрути українців не змінюються, це:

Київ - Херсон;

Київ - Одеса;

Київ - Бердянськ;

Київ - Генічеськ;

Дніпро - Одеса;

Львів - Одеса;

Харків - Одеса;

Харків - Херсон.

Якщо ви ще не знаєте, куди відправитися під час своєї відпустки, то "Телеграф" недавно дізнався про те, де в Україні знаходяться так звані "місця сили" і чому люди їх відвідують.