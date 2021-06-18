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П'ятниця, 18.06.2021
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В Україні перед святами - ажіотаж на поїздки: УЗ призначила 58 додаткових рейсів

В Україні перед святами - ажіотаж на поїздки: УЗ призначила 58 додаткових рейсів
Оновлено 17:52 Сьогодні Телеграф Фото: УЗ

"Укрзалізниця" готується до розпалу періоду відпусток і вводить додаткові поїзди.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Повідомляється, що клієнти перевізника вже замовили більше 600 тисяч квитків на період з 18 по 28 червня.

У зв'язку з цим компанія вводить 21 додатковий поїзд, що курсує по 58 додаткових рейсах. Це дозволить забезпечити близько 50 тисяч нових місць.

За даними "Укрзалізниці", найпопулярніші маршрути українців не змінюються, це:

  • Київ - Херсон;
  • Київ - Одеса;
  • Київ - Бердянськ;
  • Київ - Генічеськ;
  • Дніпро - Одеса;
  • Львів - Одеса;
  • Харків - Одеса;
  • Харків - Херсон.

Якщо ви ще не знаєте, куди відправитися під час своєї відпустки, то "Телеграф" недавно дізнався про те, де в Україні знаходяться так звані "місця сили" і чому люди їх відвідують.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 65

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Туризм, Укрзалізниця, Літо.
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