Туризм вже не пріоритет: як відпочинок в окупованому Криму став дорожчим Туреччини і ОАЕ

В окупованому Криму стрімко ростуть ціни на відпочинок для туристів і в Росії все частіше звучить обурення з цього приводу.

Про це пише OBOZREVATEL.

Ситуацію для них погіршує ще й заборона на польоти до Туреччини і так і не відкриті маршрути в Єгипет. Таким чином з популярних бюджетних напрямків до морського узбережжя для середньостатистичного росіянина залишаються Сочі і Крим, в яких вирішили скористатися ситуацією і підвищили ціни для туристів.

В цілому, користувачі рунету підрахували, що відпочинок в окупованому Криму обійдеться на 20-30% дорожче, ніж путівка в ОАЕ.

Згідно з даними туроператорів, відпочинок в 5-зірковому готелі в Криму на 6 днів зі сніданком може обійтися в 835 тисяч гривень, в той час, як в Туреччині ті ж 6 днів з "все включено" обійдуться від 20 до 40 тисяч. Такими цінами не можуть похвалитися навіть 4-зіркові готелі в Криму, вони обійдуться в 40-43 тисячі грн, але тільки зі сніданком, можна знайти варіанти з 37 тисяч, але вже без харчування.

"Причина в тому, що якщо до 2014 року пріоритетом на півострові був туризм і все робилося через призму того - добре це для туризму чи ні. То зараз головний пріоритет там - військовий комплекс. І все робиться тільки для нього", - пояснив таку різницю в цінах екс-міністр туризму Криму, а нині голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв.

Як повідомлялося раніше, в колись популярному дитячому таборі "Артек" стався спалах коронавирусу.