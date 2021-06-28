Вода мутна і докучають комарі: туристи розповіли правду про відпочинок в Затоці

Відпочити в Затоці Одеської області можна за доступними цінами, однак Чорне море туристів поки не радує.

Про те, в яких умовах відпочивають українці на одному з найпопулярніших курортів, розповіли блогери каналу "Відпочинок від А до Я" Ксюша і Олександр.

Вілла, в якій живуть туристи, знаходиться на першій береговій лінії і коштує 36 доларів на добу. Відпочиваючі говорять, що в номерах дуже чисто, але від комарів не рятують навіть хімічні засоби.

Олександр каже, що людей в Затоці небагато, тому ціни на житло значно нижчі, ніж в Одесі: в середньому, до 48 доларів за ніч у комфортабельних умовах. Тим, хто хоче заощадити, тут пропонують в оренду кімнати (близько 17 доларів на добу).

Ксюша і Олександр також показують берегову лінію Затоки, пляжі якої усіяні шезлонгами. Тут є і дитячі гірки, і басейни, і парасольки.

"Людей в Затоці практично немає. В Одесі і лягти ніде, напевно, люди десь на шляху в Затоку", - розповідають блогери, пояснюючи це поганою погодою напередодні.

Море, продовжують туристи, поки прохолодне: 20-21 градус.

"Вода каламутна, зустрічаються пеньки або камінь, де можна поранитися", - резюмує Олександр.

Нагадаємо, на українських курортах - навала медуз, водоростей і бліх, які псують якість відпочинку на Азовському і Чорному морях.