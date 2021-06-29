Кіпр спрощує в'їзд деяким вакцинованим українцям: подробиці

Вже з 1 липня деякі вакциновані від коронавірусу українці зможуть відпочити на Кіпрі без ПЛР-тесту та ізоляції.

Про спрощення в'їзду інформують на сторінці консульства в "Фейсбуці".

Повідомляється, що Кіпр без обмежень буде доступний лише для тих туристів, у яких є сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. Приїжджих звільнять від зобов'язань по здачі лабораторного тесту і самоізоляції при наявності:

- дійсного сертифікату про вакцинацію, виданого в Україні;

- щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня.

Нагадаємо, індійську вакцину AstraZeneca - Covishield не включили в європейський паспорт вакцинації. В ЄС офіційно дозволили в'їжджати людям з 2 дозами вакцини, визнаними Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Організація поки схвалила вакцини, розроблені компаніями BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria і Johnson & Johnson.