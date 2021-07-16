Ковід-сертифікати України визнали нові країни: де відпочити без карантину і ПЛР-тестів (список)

Стало відомо, в які країни можуть безперешкодно в'їжджати українці, які мають сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це в Раді 16 липня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, МЗС продовжує налагоджувати контакти з іншими державами в цьому питанні.

На даний момент українські ковід-сертифікати визнають:

- Угорщина

- Греція

- Молдова

- Туреччина.

Однак в уряді кажуть, що ведуть активну роботу з розширення цього списку.

Відзначимо, що нещодавно цей документ визнавала тільки одна країна - Угорщина. Україна, в свою чергу, також впускала іноземців з даної держави по їх ковід-сертифікатам.

Нагадаємо, вчені провели дослідження ефективності вакцин Pfizer і CoronaVac, які зараз роблять українцям від коронавірусу. Виявилося, що у людей, прищеплених американською Pfizer, виявили в 10 разів більше антитіл, ніж у щеплених CoronaVac.