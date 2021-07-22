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Четвер, 22.07.2021
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Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
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Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови

Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
16:15 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

З 1 січня 2022 року для туристів і місцевих жителів виліт з Мальдів буде платним.

Про це повідомляє The Edition.

Податок вводять замість аеропортових зборів. Зараз під час вильоту з островів оплачується 15 доларів США аеропортового збору. З 2022 року іноземці будуть платити мінімум 30 $. Така розцінка "податку на виїзд" в економ-класі.

Пасажирам бізнес-класу доведеться заплатити вдвічі більше - 60 доларів США. Для тих, хто летить першим класом виїзний податок складе 90 доларів.

Найдорожче буде полетіти з Мальдів на приватному літаку - 130 $. Для своїх громадян республіка встановила оплату при вильоті в 12 доларів США. Податок буде включений у вартість квитків.

Від сплати податку звільнили тільки дітей до 2 років і пасажирів з дипломатичною недоторканністю. При цьому зберігається плата на розвиток аеропорту при вильоті з летовища "Велана" в Мале - 25 $.

Суму податку встановили в поправці до законодавства, яку прийняли 11 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бельгія повністю відкрила кордони для українців.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Туризм, Мальдиви, податок податок на виїзд.
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