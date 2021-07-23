Молдова і Словаччина ввели нові правила при перетині кордону

Словаччина з 21 липня відкриває кордони для українців з обов'язковим виконанням умов безпеки від коронавірусу, а Молдова навпаки посилює карантинні заходи.

Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.

Громадяни України тепер можуть відвідати Словаччину на умовах, які діяли до введення карантину. Єдина вимога держави - повний курс вакцинації або проходження самоізоляції.

У Молдові з 19 липня діють нові карантинні правила для в'їзду іноземців. Всі країни держава ділить на червону і зелену зону. Список оновлюється щоп'ятниці і діє з понеділка наступного тижня.

До "зелених" відносять країни, в яких рівень захворюваності коронавірусом не перевищує 100 осіб на 100 тисяч населення за останні 2 тижні.

При в'їзді із зеленої зони (на вибір):

необхідний негативний ПЛР тест або 14 днів карантину

вакцинація не пізніше двох тижнів для в'їзду в Молдову

документ, що підтверджує антитіла (діє до 90 днів)

Від цих заходів звільняються діти до 6 років, водії, які проїжджають транзитом, ті хто їде на лікування або за рішенням суду.

При в'їзді з червоної зони - карантин 14 днів. Винятки - люди пройшли повний курс імунізації від COVID-19, українці з сертифікатами про антитіла, діти до 6 років, діти від 6 до 18 з негативним ПЛР тестом, особи що їдуть транзитом (менше 24 годин) через Молдову.

Відзначимо, що для в'їзду в Молдову карантинні документи повинні бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською чи російською мовами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Швеція відкриває кордони для українців.