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Ібіца і Майорка знову доступні українцям: Іспанія змінює правила в'їзду

Ібіца і Майорка знову доступні українцям: Іспанія змінює правила в'їзду
00:31 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Іспанія з 27 липня відкриває свої кордони для українців за рішенням Ради Європейського Союзу.

Про це повідомив глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для того аби насолодитися відпочинком на одному з численних курортів країни необхідні такі документи:

для осіб старше 12 років (на вибір):

  • сертифікат про вакцинацію
  • негативний результат ПЛР тесту за 72 години до в'їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в'їзду
  • довідка про одужання від коронавірусу

Всім пасажирам, в тому числі й дітям які прилітають або припливають до Іспанії необхідно заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю на сайті МОЗ Іспанії або завантажити спеціальний додаток Spain Travel Health. Отриманий QR код може знадобитися представникам компанії перевізника перед посадкою або на санітарному контролі в портах і аеропортах прибуття в Іспанію.

Іспанія вважається найбільш пляжною країною світу. Її популярні курорти - Ібіца, Майорка, Коста-дель-Соль щорічно приймають мільйони туристів.

Costa-del-Sol

(Фото: Travelji)

Серед знакових курортів також "острів вічної весни" - Тенеріфе, який притягує поціновувачів м'якого клімату і чистого моря.

тенерифе

(Фото: MARRIOTT INTERNATIONAL)

Раніше "Телеграф" розповідав, що Швеція відкриває кордони для українців.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Правила, Ибица, Тенерифе, "Кордон", Іспанія, Коронавірус, Covid-19.
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