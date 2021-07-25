Не тільки на заробітки, а й відпочивати: куди найчастіше їздили українці в 2021 році

У Державній прикордонній службі України склали традиційний рейтинг країн, в які найчастіше їздять українці, а також країн, з яких приїжджають іноземці.

Відповідна статистика оприлюднена в Фейсбук ДПСУ.

У першому півріччі 2021 роки українці найчастіше виїжджали до Польщі. Туди за шість місяців вирушили майже 2 мільйони людей.

Слідом за нею йдуть Туреччина і Єгипет з показниками в 775 і 705 тисяч осіб. Замикають п'ятірку Угорщина і Росія - 671 і 371 тисяча відповідно.

В Україну найчастіше їздять з Молдови, в 2021 році звідти приїхали понад 368 тисяч осіб. Слідом ідуть Росія і Румунія - 198 і 109 тисяч відповідно. Четверте і п'яте місце займають Білорусь і Туреччина - 96 і 93 тисячі осіб.

При цьому в ДПСУ вказують на зростаючий пасажиропотік між Туреччиною і Україною.

Число турецьких громадян, які прибули в Україну, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 29%, а ось кількість українців, які виїжджали до Туреччини, взагалі збільшилася більш, ніж в 6 разів.

Як повідомлялося раніше, в Google розповіли, де українці віддали перевагу відпочити в 2021 році.