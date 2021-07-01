Скачать
Четвер, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник
На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець

Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році

Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Оновлено 14:20 Сьогодні Телеграф Бердянська міська рада - офіційний сайт

Бердянськ, Залізний Порт і Коблево - такий ТОП-3 пошукових запитів українців у Google про літній відпочинок в Україні. У десятку найбільш популярних курортів потрапили також Затока, Кирилівка, Одеса, Арабатська Стрілка, Сєдово, Скадовськ та Щасливцеве.

Дані пошукових запитів користувачів за останні три місяці опублікував Google. У компанії відзначили, що через обмеження на виїзд за кордон, люди продовжують більше цікавитися відпочинком всередині країни.

Але оскільки є тенденція до відкриття кордонів інших країн для українців, туристи почали шукати й закордонні напрямки. Уже котрий рік першість тримає Туреччина.

Пляж Туреччини

Також в десятці популярних напрямків туризму влітку 2021 - Кіпр, який недавно змінив правила в'їзду для українців, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія та ОАЕ.

Багато українських туристів чекають відкриття кордонів з Європейським Союзом - про перспективи розповів спікер МЗС.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 61

Все по темі:

Кипр, Google, Туризм, Бердянск, Туреччина, Відпочинок, Залізний Порт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Китаї запрацював новий мега-аеропорт: як виглядає це диво архітектури (фото, відео)
02 Китай готовий забрати землі Чорногорії за борги: як таке можливо?
03 Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
04 Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
05 Ще понад півсотні українців померли від коронавирусу за добу: свіжі дані на 1 липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся