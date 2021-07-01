Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році

Бердянськ, Залізний Порт і Коблево - такий ТОП-3 пошукових запитів українців у Google про літній відпочинок в Україні. У десятку найбільш популярних курортів потрапили також Затока, Кирилівка, Одеса, Арабатська Стрілка, Сєдово, Скадовськ та Щасливцеве.

Дані пошукових запитів користувачів за останні три місяці опублікував Google. У компанії відзначили, що через обмеження на виїзд за кордон, люди продовжують більше цікавитися відпочинком всередині країни.

Але оскільки є тенденція до відкриття кордонів інших країн для українців, туристи почали шукати й закордонні напрямки. Уже котрий рік першість тримає Туреччина.

Також в десятці популярних напрямків туризму влітку 2021 - Кіпр, який недавно змінив правила в'їзду для українців, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія та ОАЕ.

Багато українських туристів чекають відкриття кордонів з Європейським Союзом - про перспективи розповів спікер МЗС.