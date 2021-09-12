Суддя "Майстер Шефа" розповів, як в домашніх умовах приготувати лазанью з пармезаном
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Кухар Володимир Ярославський поділився рецептом лазаньї з м’ясом, грибами і сиром.
Лазанья — це одне з найбільш популярних традиційних страв італійської кухні. Варіантів приготування лазаньї існує безліч. Наприклад, Заслужена артистка України Ольга Сумська любить готувати лазанью з кабачками і без борошна.
А ось суддя популярного кулінарного проекту "МастерШеф", кухар і ресторатор Володимир Ярославський вважає за краще більш класичний варіант італійського блюда. На своїй сторінці в Інстаграм він поділився зі своїми шанувальниками рецептом смачної лазаньї, яку легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
- 250 г моцарели
- 250 г тіста для пасти
- 250 г смажених білих грибів
- 600 г рагу з кролика
- 50 г пармезану
- 500 г соус бешамель
Для тіста для пасти:
- 600г борошна твердих сортів, грубого помелу (семола)
- 300г яєць
Приготування:
Тісто: перемішайте яйця виделкою. Борошно насипте в миску. Влийте яйця. Розчепіреними пальцями просто досить швидко перемішайте суміш, не замішуючи. Потім, як стали маленькі однорідні грудочки, зберіть тісто в купу і залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці. Далі приступаємо до розкочування.
Рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина і залишаємо томити на слабкому вогні 1,5-2 години. Остуджуємо і розбираємо, відокремлюючи кістки і м'якуш, тобто рвемо на невеликі шматочки.
Білі гриби обсмажити на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку і обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.
Соус бешамель: 40г борошна, 50г вершкового масла, 350 мл молока, 150 мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль.
Тісто на пасту розгортаємо товщиною 1 мм, і вирізаємо за формою, в якій плануємо запікати лазанью, відступаючи на 1 см з кожного боку. Варимо в підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд. Дістаємо тісто з допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його в крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів. Приступаємо до збірки.
Змащуємо форму вершковим маслом. Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо шар з кролика і нарізану половину моцарелли. Знову шар тіста, бешамель. Білі гриби. Повторюємо кролик і моцарелу. І потім тісто, соус, зверху пармезан (схема є на фото).
Запікати лазанью потрібно при температурі 200 градусів 15-17 хвилин, до красивої рум’яної скоринки.
Ще більше рецептів ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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