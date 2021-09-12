Суддя "Майстер Шефа" розповів, як в домашніх умовах приготувати лазанью з пармезаном

Кухар Володимир Ярославський поділився рецептом лазаньї з м’ясом, грибами і сиром.

Лазанья — це одне з найбільш популярних традиційних страв італійської кухні. Варіантів приготування лазаньї існує безліч. Наприклад, Заслужена артистка України Ольга Сумська любить готувати лазанью з кабачками і без борошна.

А ось суддя популярного кулінарного проекту "МастерШеф", кухар і ресторатор Володимир Ярославський вважає за краще більш класичний варіант італійського блюда. На своїй сторінці в Інстаграм він поділився зі своїми шанувальниками рецептом смачної лазаньї, яку легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

250 г моцарели

250 г тіста для пасти

250 г смажених білих грибів

600 г рагу з кролика

50 г пармезану

500 г соус бешамель

Для тіста для пасти:

600г борошна твердих сортів, грубого помелу (семола)

300г яєць

Приготування:

Тісто: перемішайте яйця виделкою. Борошно насипте в миску. Влийте яйця. Розчепіреними пальцями просто досить швидко перемішайте суміш, не замішуючи. Потім, як стали маленькі однорідні грудочки, зберіть тісто в купу і залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці. Далі приступаємо до розкочування.

Рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина і залишаємо томити на слабкому вогні 1,5-2 години. Остуджуємо і розбираємо, відокремлюючи кістки і м'якуш, тобто рвемо на невеликі шматочки.

Білі гриби обсмажити на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку і обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.

Соус бешамель: 40г борошна, 50г вершкового масла, 350 мл молока, 150 мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль.

Тісто на пасту розгортаємо товщиною 1 мм, і вирізаємо за формою, в якій плануємо запікати лазанью, відступаючи на 1 см з кожного боку. Варимо в підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд. Дістаємо тісто з допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його в крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів. Приступаємо до збірки.

Змащуємо форму вершковим маслом. Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо шар з кролика і нарізану половину моцарелли. Знову шар тіста, бешамель. Білі гриби. Повторюємо кролик і моцарелу. І потім тісто, соус, зверху пармезан (схема є на фото).

Запікати лазанью потрібно при температурі 200 градусів 15-17 хвилин, до красивої рум’яної скоринки.

Ще більше рецептів ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".