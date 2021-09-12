Судья "Мастер Шефа" рассказал, как в домашних условиях приготовить лазанью с пармезаном

Повар Владимир Ярославский поделился рецептом лазаньи с мясом, грибами и сыром.

Лазанья — это одно их самых популярных традиционных блюд итальянской кухни. Вариантов приготовления лазаньи существует множество. К примеру, Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская любит готовить лазанью с кабачками и без муки.

А вот судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский предпочитает более классический вариант итальянского блюда. На своей странице в Инстаграм он поделился со своими поклонниками рецептом вкусной лазаньи, которую легко приготовить дома.

Ингредиенты:

250 г моцареллы

250 г теста для пасты

250 г жареных белых грибов

600 г рагу из кролика

50 г пармезана

500 г соус бешамель

Для теста для пасты:

600г муки твёрдых сортов, крупного помола (семола)

300г яиц

Приготовление:

Тесто: перемешайте яйца вилкой. Муку насыпьте в миску. Влейте яйца. Растопыренными пальцами просто достаточно быстро перемешайте смесь, не замешивая. Потом, как стали маленькие однородные комочки, соберите тесто в кучу и оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке. Далее приступаем к раскатке.

Рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, соль и перец, немного бульона и белого вина и томим на слабом огне 1,5-2 часа. Остужаем и разбираем отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки. Отставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика.

Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку и обжариваем ещё с минуту, приправляем солью.

Соус бешамель: 40г муки, 50г сливочного масла, 350 мл молока, 150мл сливок, добавляем мускатный орех и соль.

Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм, и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью, отступая на 1 см с каждой стороны. Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд. Достаём тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов. Приступаем к сборке.

Смазываем форму сливочным маслом. Выкладываем на дно лист теста, на него кладём слой из кролика и нарезанную половину моцареллы. Снова слой теста, бешамель. Белые грибы. Повторяем кролик и моцареллу. И потом тесто, соус, сверху пармезан (схема есть на фото).

Запекать лазанью нужно при температуре 200 градусов 15-17минут, до красивой румяной корочки.

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