Судья "Мастер Шефа" рассказал, как в домашних условиях приготовить лазанью с пармезаном
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Повар Владимир Ярославский поделился рецептом лазаньи с мясом, грибами и сыром.
Лазанья — это одно их самых популярных традиционных блюд итальянской кухни. Вариантов приготовления лазаньи существует множество. К примеру, Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская любит готовить лазанью с кабачками и без муки.
А вот судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский предпочитает более классический вариант итальянского блюда. На своей странице в Инстаграм он поделился со своими поклонниками рецептом вкусной лазаньи, которую легко приготовить дома.
Ингредиенты:
- 250 г моцареллы
- 250 г теста для пасты
- 250 г жареных белых грибов
- 600 г рагу из кролика
- 50 г пармезана
- 500 г соус бешамель
Для теста для пасты:
- 600г муки твёрдых сортов, крупного помола (семола)
- 300г яиц
Приготовление:
Тесто: перемешайте яйца вилкой. Муку насыпьте в миску. Влейте яйца. Растопыренными пальцами просто достаточно быстро перемешайте смесь, не замешивая. Потом, как стали маленькие однородные комочки, соберите тесто в кучу и оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке. Далее приступаем к раскатке.
Рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, соль и перец, немного бульона и белого вина и томим на слабом огне 1,5-2 часа. Остужаем и разбираем отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки. Отставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика.
Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку и обжариваем ещё с минуту, приправляем солью.
Соус бешамель: 40г муки, 50г сливочного масла, 350 мл молока, 150мл сливок, добавляем мускатный орех и соль.
Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм, и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью, отступая на 1 см с каждой стороны. Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд. Достаём тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов. Приступаем к сборке.
Смазываем форму сливочным маслом. Выкладываем на дно лист теста, на него кладём слой из кролика и нарезанную половину моцареллы. Снова слой теста, бешамель. Белые грибы. Повторяем кролик и моцареллу. И потом тесто, соус, сверху пармезан (схема есть на фото).
Запекать лазанью нужно при температуре 200 градусов 15-17минут, до красивой румяной корочки.
Еще больше рецептов вы найдете в материалах "Телеграфа".
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