Хрусткі плацинди з гарбузом: рецепт від Тетяни Литвинової
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 37
Плацинди можна готувати як на сковороді, так і в духовці.
Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом баклажанів як грибів, розповіла своїм підписникам, як приготувати "саму осінню страву" — молдавські хрусткі плацинди з гарбузом.
Кулінар зазначає, що молдавські коржі славляться своїм тонким ніжним тістом з хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою.
"Ця страва родом з дитинства і абсолютний фаворит цієї осені!" — описує рецепт Литвинова, додаючи, що різноманітність начинок в цій страві на стільки вдала, що просто неможливо зупиниться їсти її.
Плацинди з гарбузом: інгредієнти
Тісто:
- Борошно пшеничне — 300 г
- Вода тепла -150 г
- Олія — 50 мл
- Сіль — щіпка
Начинка
- Гарбуз — 500 г
- Цедра апельсина — 1 шт.
- Цукор — 100 г
- Масло вершкове — 50 г
Як приготувати хрусткі плацинди з гарбузом: відеорецепт
Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-