Хрусткі плацинди з гарбузом: рецепт від Тетяни Литвинової

Плацинди можна готувати як на сковороді, так і в духовці.

Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом баклажанів як грибів, розповіла своїм підписникам, як приготувати "саму осінню страву" — молдавські хрусткі плацинди з гарбузом.

Кулінар зазначає, що молдавські коржі славляться своїм тонким ніжним тістом з хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою.

"Ця страва родом з дитинства і абсолютний фаворит цієї осені!" — описує рецепт Литвинова, додаючи, що різноманітність начинок в цій страві на стільки вдала, що просто неможливо зупиниться їсти її.

Плацинди з гарбузом: інгредієнти

Тісто:

Борошно пшеничне — 300 г

Вода тепла -150 г

Олія — 50 мл

Сіль — щіпка

Начинка

Гарбуз — 500 г

Цедра апельсина — 1 шт.

Цукор — 100 г

Масло вершкове — 50 г

Як приготувати хрусткі плацинди з гарбузом: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.