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Хрусткі плацинди з гарбузом: рецепт від Тетяни Литвинової

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Плацинди — це молдавський прісний коржик з начинкою. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 16:45
Плацинди — це молдавський прісний коржик з начинкою.

Плацинди можна готувати як на сковороді, так і в духовці.

Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом баклажанів як грибів, розповіла своїм підписникам, як приготувати "саму осінню страву" — молдавські хрусткі плацинди з гарбузом.

Кулінар зазначає, що молдавські коржі славляться своїм тонким ніжним тістом з хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою.

"Ця страва родом з дитинства і абсолютний фаворит цієї осені!" — описує рецепт Литвинова, додаючи, що різноманітність начинок в цій страві на стільки вдала, що просто неможливо зупиниться їсти її.

Плацинди з гарбузом: інгредієнти

Тісто:

  • Борошно пшеничне — 300 г
  • Вода тепла -150 г
  • Олія — 50 мл
  • Сіль — щіпка

Начинка

  • Гарбуз — 500 г
  • Цедра апельсина — 1 шт.
  • Цукор — 100 г
  • Масло вершкове — 50 г

Як приготувати хрусткі плацинди з гарбузом: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.

Теги:
#Рецепт #Коржі #Тетяна Литвинова
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