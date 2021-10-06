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Гриби з баклажанів: Тетяна Литвинова поділилася незвичайним рецептом страви з синеньких

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Рецепт баклажанів, як гриби Новина оновлена 06 жовтня 2021, 13:35
Рецепт баклажанів, як гриби

Тетяна Литвинова обіцяє, що ніхто не відрізнить баклажани від грибів в цій страві.

Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, поділилася зі своїми підписниками ще одним рецептом незвичайного страви з синеньких.

Кухар запропонувала навчитися готувати баклажани як гриби.

"Вперше я його спробувала з закритими очима і відтоді постійно готую з величезним задоволенням" — розповідає Литвинова.

Інгредієнти:

  • Баклажани очищені — 750 г
  • Цибуля ріпчаста — 400 г
  • Часник — 4 зубчики.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Олія — 2 ст.л.
  • Сіль — 2 ч.л.
  • Кріп — 20 г
  • Перець чорний — 0,5 ч.л.

Як приготувати баклажани як гриби: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.

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