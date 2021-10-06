Гриби з баклажанів: Тетяна Литвинова поділилася незвичайним рецептом страви з синеньких

Тетяна Литвинова обіцяє, що ніхто не відрізнить баклажани від грибів в цій страві.

Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, поділилася зі своїми підписниками ще одним рецептом незвичайного страви з синеньких.

Кухар запропонувала навчитися готувати баклажани як гриби.

"Вперше я його спробувала з закритими очима і відтоді постійно готую з величезним задоволенням" — розповідає Литвинова.

Інгредієнти:

Баклажани очищені — 750 г

Цибуля ріпчаста — 400 г

Часник — 4 зубчики.

Сметана — 2 ст.л.

Олія — 2 ст.л.

Сіль — 2 ч.л.

Кріп — 20 г

Перець чорний — 0,5 ч.л.

Як приготувати баклажани як гриби: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.