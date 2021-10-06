Гриби з баклажанів: Тетяна Литвинова поділилася незвичайним рецептом страви з синеньких
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Тетяна Литвинова обіцяє, що ніхто не відрізнить баклажани від грибів в цій страві.
Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, поділилася зі своїми підписниками ще одним рецептом незвичайного страви з синеньких.
Кухар запропонувала навчитися готувати баклажани як гриби.
"Вперше я його спробувала з закритими очима і відтоді постійно готую з величезним задоволенням" — розповідає Литвинова.
Інгредієнти:
- Баклажани очищені — 750 г
- Цибуля ріпчаста — 400 г
- Часник — 4 зубчики.
- Сметана — 2 ст.л.
- Олія — 2 ст.л.
- Сіль — 2 ч.л.
- Кріп — 20 г
- Перець чорний — 0,5 ч.л.
Як приготувати баклажани як гриби: відеорецепт
Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.