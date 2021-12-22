Качка до Різдва: дивовижний рецепт фаршированої птиці з апельсинами та готовим гарніром
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Цитрусові додадуть качці особливий святковий смак та чудовий аромат
Наближається велике свято Різдва Христового, а це означає, що за святковим столом обов’язково буде традиційна кутя. Також у багатьох сім’ях існує традиція запікати качку.
Найсмачнішим рецептом фаршированої качки з апельсинами поділилися у кулінарному блозі "Кому добавки". Величезна перевага цього рецепту в тому, що готується качка з гарніром, що суттєво економить час.
Як приготувати фаршировану качку з апельсинами в духовці
Інгредієнти
- Качка – 2-2,5 кг
- Картопля – 700 г
- Апельсини – 3 шт. (800 г)
- Морква – 350 г
- Цибуля ріпчаста – 400-500 г
- Імбир мелений – ½ ч. ложки
- Червоний гострий мелений – ½ ч. ложки
- Перець чорний мелений – 2 тріски
- Сіль за смаком
- Чебрець свіжий – 5-7 гілочок
- Олія — 2 ст. ложки
Приготування
- У процесі приготування качки знадобиться фольга та міцна нитка. Краще підготувати їх одразу, щоб у потрібний момент не відволікатися на пошуки.
- Качку ретельно вимиваємо та прибираємо зайву вологу за допомогою паперового рушника. На грудці гострим ножем малюємо клітинку на шкірці таким чином, щоб не зачепити м’ясо птиці.
- Беремо апельсини та за допомогою терки знімаємо з них цедру. Потім додаємо в неї сіль, імбир, мелений перець і заливаємо 2 столовими ложками олії. Усі перемішуємо.
- Сумішшю, що вийшла, ретельно натираємо качку.
- Переходимо до підготовки овочів: цибулю очистити та нарізати великими дольками; апельсин, що залишився без цедри, також ріжемо дольками; цибулею та апельсином фаршируємо качку і туди ж кладемо пару гілочок чебрецю.
- Крила качки необхідно вивернути під тушку, а ніжки зв’язати за допомогою підготовленої нитки. Шкірку шийки необхідно засунути всередину тушки, щоб приготування качка виглядала красиво.
- Готуємо гарнір: картоплю та моркву нарізати великими брусками; цибулю нарізаємо великими часточками.
- На цьому етапі розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Потім формуємо наше блюдо для відправки в духовку — на глибоке деко застилаємо фольгу і змащуємо її рослинною олією, викладаємо овочі й солимо-перчим на смак, додаємо гілочки чебрецю.
- На лист або форму встановлюємо решітку з фаршированою качкою і відправляємо все в духовку. За температури 200 градусів тримаємо качку 20 хвилин, потім ставимо в духовці 160 градусів і готуємо приблизно 2 години. При запіканні змащуйте качку соком з форми, щоб скоринка виглядала ще апетитніше.
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