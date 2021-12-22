Качка до Різдва: дивовижний рецепт фаршированої птиці з апельсинами та готовим гарніром

Цитрусові додадуть качці особливий святковий смак та чудовий аромат

Наближається велике свято Різдва Христового, а це означає, що за святковим столом обов’язково буде традиційна кутя. Також у багатьох сім’ях існує традиція запікати качку.

Найсмачнішим рецептом фаршированої качки з апельсинами поділилися у кулінарному блозі "Кому добавки". Величезна перевага цього рецепту в тому, що готується качка з гарніром, що суттєво економить час.

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Як приготувати фаршировану качку з апельсинами в духовці

Інгредієнти

Качка – 2-2,5 кг

Картопля – 700 г

Апельсини – 3 шт. (800 г)

Морква – 350 г

Цибуля ріпчаста – 400-500 г

Імбир мелений – ½ ч. ложки

Червоний гострий мелений – ½ ч. ложки

Перець чорний мелений – 2 тріски

Сіль за смаком

Чебрець свіжий – 5-7 гілочок

Олія — 2 ст. ложки

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Приготування

У процесі приготування качки знадобиться фольга та міцна нитка. Краще підготувати їх одразу, щоб у потрібний момент не відволікатися на пошуки. Качку ретельно вимиваємо та прибираємо зайву вологу за допомогою паперового рушника. На грудці гострим ножем малюємо клітинку на шкірці таким чином, щоб не зачепити м’ясо птиці. Беремо апельсини та за допомогою терки знімаємо з них цедру. Потім додаємо в неї сіль, імбир, мелений перець і заливаємо 2 столовими ложками олії. Усі перемішуємо. Сумішшю, що вийшла, ретельно натираємо качку. Переходимо до підготовки овочів: цибулю очистити та нарізати великими дольками; апельсин, що залишився без цедри, також ріжемо дольками; цибулею та апельсином фаршируємо качку і туди ж кладемо пару гілочок чебрецю. Крила качки необхідно вивернути під тушку, а ніжки зв’язати за допомогою підготовленої нитки. Шкірку шийки необхідно засунути всередину тушки, щоб приготування качка виглядала красиво. Готуємо гарнір: картоплю та моркву нарізати великими брусками; цибулю нарізаємо великими часточками. На цьому етапі розігріваємо духовку до 200 градусів. Потім формуємо наше блюдо для відправки в духовку — на глибоке деко застилаємо фольгу і змащуємо її рослинною олією, викладаємо овочі й солимо-перчим на смак, додаємо гілочки чебрецю. На лист або форму встановлюємо решітку з фаршированою качкою і відправляємо все в духовку. За температури 200 градусів тримаємо качку 20 хвилин, потім ставимо в духовці 160 градусів і готуємо приблизно 2 години. При запіканні змащуйте качку соком з форми, щоб скоринка виглядала ще апетитніше.

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