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Чим перекусити в бомбосховищі: варіанти начинок для лаваша

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Лаваш із начинкою Новина оновлена 03 квітня 2022, 18:43
Лаваш із начинкою

Почувши сигнал тривоги, слід захопити з собою невеликий перекус для себе та своїх близьких

На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. І все одно ми повинні їсти та підтримувати організм навіть у таких умовах.

Одним із варіантів швидкого перекусу може стати лаваш із начинкою, пише в Інстаграмі дієтолог Світлана Фус.

За її словами, начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок: варене куряче або індиче філе; нежирні тверді сири; знежирений сир; смажені гриби; овочі;⁣⁣ будь-яка зелень; риба (особливо філе із нежирних сортів); хумус; маринована цибуля; часник (трохи).

Варіанти начинок для лаваша:

  • Сир + зелень + часник.
  • Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.
  • Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.
  • Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.
  • Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка + зубчик часнику.
  • Сир + банан.

В якості спецій в начинці рекомендується використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати повітряний хліб на сковороді.

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#Рецепти #Лаваш
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