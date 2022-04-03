Чим перекусити в бомбосховищі: варіанти начинок для лаваша
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Почувши сигнал тривоги, слід захопити з собою невеликий перекус для себе та своїх близьких
На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. І все одно ми повинні їсти та підтримувати організм навіть у таких умовах.
Одним із варіантів швидкого перекусу може стати лаваш із начинкою, пише в Інстаграмі дієтолог Світлана Фус.
За її словами, начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок: варене куряче або індиче філе; нежирні тверді сири; знежирений сир; смажені гриби; овочі; будь-яка зелень; риба (особливо філе із нежирних сортів); хумус; маринована цибуля; часник (трохи).
Варіанти начинок для лаваша:
- Сир + зелень + часник.
- Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.
- Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.
- Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка + зубчик часнику.
- Сир + банан.
В якості спецій в начинці рекомендується використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.
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