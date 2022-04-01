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Духовка не знадобиться: рецепт повітряного домашнього хліба на сковороді

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Духовка не знадобиться: рецепт повітряного домашнього хліба на сковороді Новина оновлена 01 квітня 2022, 12:25

Дуже незвичайний, але простий рецепт, який сподобається всій родині.

У період війни, коли не завжди є можливість купити свіжий хліб, на допомогу приходять рецепти домашньої випічки. Ми вже розповідали, як приготувати хліб без дріжджів на воді, а тепер хочемо поділитися рецептом булки, яку можна приготувати на сковороді. Такий рецепт справжня знахідка для тих, хто не має духовки.

Рецептом швидкого хліба поділилася на своєму ютуб-каналі "Еда без труда" кулінарний блогер Ольга Мірошниченко.

Хліб на сковороді без яєць: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно — 450г
  • Дріжджі – 1,5 ч.л (5г)
  • Кефір (кімнатної температури) – 300-320 г
  • Цукор — 1 ст.л
  • Сіль — 1 год.
  • Рафін. олія – 2 ст.л +1ст.л для обмазування

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно, додайте до нього цукор, сіль і дріжджі. Кефір підігрійте до стану трохи тепліше за кімнатну температуру і влийте його до борошна. Замісіть тісто, щоб воно вийшло липким.
  2. Додайте олію і вмішайте його в тісто. Зберіть тісто в грудку, накрийте плівкою і залиште на 40 хвилин. Після цього з тесту сформуйте колобок.
  3. Сковороду змастіть маслом і викладіть тісто на неї і розплющіть його. Дайте йому відпочити 15 хвилин. Після цього накрийте глибокою мискою, щоб тісто могло підійматися.
  4. Випікайте на повільному вогні 17 хвилин з одного боку. Після цього зніміть миску, на хліб покладіть пергамент і переверніть хліб. Так у пергаменті допікайте хліб на сковороді ще 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна приготувати домашню тушонку з курки, яка рік зберігається без холодильника.

Теги:
#Рецепт #Хліб
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