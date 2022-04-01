Духовка не понадобится: рецепт воздушного домашнего хлеба на сковороде
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Очень необычный, но простой рецепт, который полюбится всей семье.
В период войны, когда не всегда есть возможность купить свежий хлеб, на помощь приходят рецепты домашней выпечки. Мы уже рассказывали, как приготовить хлеб без дрожжей на воде, а теперь хотим поделиться рецептом булки, которую можно приготовить на сковороде. Такой рецепт настоящая находка для тех у кого нет духовки.
Рецептом быстрого хлеба поделилась на своем ютуб-канале "Еда без Труда" кулинарный блогер Ольга Мирошниченко.
Хлеб на сковороде без яиц: рецепт
Ингредиенты:
- Мука — 450г
- Дрожжи – 1,5 ч.л (5г)
- Кефир(комнатной температуры) – 300-320 г
- Сахар — 1 ст.л
- Соль — 1 ч.л
- Рафин. растительное масло – 2 ст.л +1ст.л для обмазки
Способ приготовления:
- Просейте муку, добавьте в нее сахар, соль и дрожжи. Кефир подогрейте до состояния чуть теплее комнатной температуры и влейте его к муке. Замесите тесто, чтобы оно получилось липким.
- Добавьте растительное масло и вмешайте его в тесто. Соберите тесто в комок, накройте его пленкой и оставьте на 40 минут. После из теста сформируйте колобок.
- Сковороду смажьте маслом и выложите на нее тесто и расплющите его. Дайте ему отдохнуть 15 минут. После накройте глубокой миской, чтобы тесто могло подниматься.
- Выпекайте на медленном огне 17 минут с одной стороны. После снимите миску, на хлеб положите пергамент и переверните хлеб. Так в пергаменте и допекайте хлеб на сковороде еще 10-15 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить домашнюю тушенку из курицы, которая год хранится без холодильника.
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