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Духовка не понадобится: рецепт воздушного домашнего хлеба на сковороде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Духовка не понадобится: рецепт воздушного домашнего хлеба на сковороде Новость обновлена 01 апреля 2022, 12:25

Очень необычный, но простой рецепт, который полюбится всей семье.

В период войны, когда не всегда есть возможность купить свежий хлеб, на помощь приходят рецепты домашней выпечки. Мы уже рассказывали, как приготовить хлеб без дрожжей на воде, а теперь хотим поделиться рецептом булки, которую можно приготовить на сковороде. Такой рецепт настоящая находка для тех у кого нет духовки.

Рецептом быстрого хлеба поделилась на своем ютуб-канале "Еда без Труда" кулинарный блогер Ольга Мирошниченко.

Хлеб на сковороде без яиц: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука — 450г
  • Дрожжи – 1,5 ч.л (5г)
  • Кефир(комнатной температуры) – 300-320 г
  • Сахар — 1 ст.л
  • Соль — 1 ч.л
  • Рафин. растительное масло – 2 ст.л +1ст.л для обмазки

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, добавьте в нее сахар, соль и дрожжи. Кефир подогрейте до состояния чуть теплее комнатной температуры и влейте его к муке. Замесите тесто, чтобы оно получилось липким.
  2. Добавьте растительное масло и вмешайте его в тесто. Соберите тесто в комок, накройте его пленкой и оставьте на 40 минут. После из теста сформируйте колобок.
  3. Сковороду смажьте маслом и выложите на нее тесто и расплющите его. Дайте ему отдохнуть 15 минут. После накройте глубокой миской, чтобы тесто могло подниматься.
  4. Выпекайте на медленном огне 17 минут с одной стороны. После снимите миску, на хлеб положите пергамент и переверните хлеб. Так в пергаменте и допекайте хлеб на сковороде еще 10-15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить домашнюю тушенку из курицы, которая год хранится без холодильника.

Теги:
#Рецепт #Хлеб
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