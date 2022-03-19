Всего три ингредиента: простой рецепт бездрожжевого хлеба на воде
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Испечь домашний бездрожжевой хлеб – совсем не трудно.
Увы, но последние три недели, с момента как началась война, жизнь многих украинцев кардинально изменилась. Многие люди остались без света и газа, а часть и вовсе без своего дома. Однако продолжать жить как то нужно.
В принципе поставки товаров в магазины налажены, и можно приобрести то, что нужно, однако есть и часть дефицитных вещей, например дрожжи. "Телеграф" подготовил для вас простой рецепт хлеба без дрожжей на воде, который легко приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
- мука цельнозерновая или любая просеянная – 250 г
- теплая вода – 150 мл( примерно)
- соль – 0,5-1 ч.л.
Способ приготовления:
- Подогрейте воду, чтобы она стала хорошо горячей, но не кипяток.
- Постепенно вливайте воду в муку и солью, размешивая. Хорошо вымесите тесто, подсыпая муку, если нужно, чтобы оно стало мягким, но к рукам не прилипало. Чем-нибудь накройте и оставьте на 30 мин.
- Затем оторвите кусочек теста, сделайте ладонями из него шарик диаметром где-то 3-4 см и раскатайте скалкой в тонкую лепешку, подсыпая муку, чтобы тесто не прилипало.
- Выпекайте лепешки на очень разогретой сковороде.
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