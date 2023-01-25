Всього три інгредієнти: простий рецепт бездріжджового хліба на воді
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Випекти домашній бездріжджовий хліб – зовсім не важко.
Смачний хліб без додавання дріжджів можна приготувати швидко і легко. Проста випічка вийде м'якою і не відрізнятиметься за смаком від покупного хліба. Це чудова альтернатива звичайному хлібу не лише на дріжджах, а й на молоці, яйцях.
"Телеграф" підготував для вас простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.
Інгредієнти:
- борошно цільнозернове або будь-яке просіяне – 250 г
- тепла вода – 150 мл (приблизно)
- сіль — 0,5-1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Підігрійте воду, щоб вона стала добре гарячою, але не окропу.
- Поступово вливайте воду в борошно та сіллю, розмішуючи. Добре вимісити тісто, підсипаючи борошно, якщо потрібно, щоб воно стало м’яким, але до рук не прилипало. Чимось накрийте і залиште на 30 хв.
- Потім відірвіть шматочок тіста, зробіть долонями з нього кульку діаметром десь 3-4 см і розкотіть качалкою в тонкий коржик, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало.
- Випікайте коржики на дуже розігрітій сковороді.
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