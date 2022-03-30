Зберігається рік без холодильника: рецепт тушонки з курки в домашніх умовах

З такої тушонки можна готувати супи, додавати її в каші та салати.

Сьогодні особливо актуальними є страви, які можуть зберігатися протягом тривалого часу навіть без холодильника. Тут на думку відразу спадає тушонка. Існує безліч рецептів тушонки, за якими її легко приготувати в домашніх умовах. "Телеграф" підготував рецепт тушонки з курки, що готується дуже просто.

Рецепт домашньої тушонки з курки

Інгредієнти:

Курка — 500 г

Сіль – 1 ч.л.

Часник сухий – 0,3 ч.л.

Перець мелений — за смаком

Перець запашний — 3-4 шт.

Перець горошком – 0,5 ч.л.

Лавровий лист — 1 шт.

Приправа для курки – 0,5 ч.л.

Цибуля ріпчаста — 0,5 шт.

Спосіб приготування:

Наріжте курку на дрібні шматочки і перемішайте із сіллю та приправами. Наріжте дрібно цибулю і додайте її до м’яса. Потім заповніть простерилізовані банки м’ясом. До краю залиште півтора-два сантиметри. Банки заповнюйте щільно, до краю долийте кип’ячену воду. Закрийте кришками, що простерилізуються. Готується куряча тушенка на водяній бані. Налийте в каструлю холодну воду, покладіть на дно підставку для банки. Поставте банку в каструлю. Води має бути приблизно по плічка. Варіть тушонку 4 години на маленькому вогні в накритій кришкою каструлі. Готову тушонку закриваємо ключем (або вручну), перевертаємо та охолоджуємо. Зберігати тушонку потрібно в темному та бажано прохолодному місці від 6 місяців до року.

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