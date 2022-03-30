Зберігається рік без холодильника: рецепт тушонки з курки в домашніх умовах
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 61
З такої тушонки можна готувати супи, додавати її в каші та салати.
Сьогодні особливо актуальними є страви, які можуть зберігатися протягом тривалого часу навіть без холодильника. Тут на думку відразу спадає тушонка. Існує безліч рецептів тушонки, за якими її легко приготувати в домашніх умовах. "Телеграф" підготував рецепт тушонки з курки, що готується дуже просто.
Рецепт домашньої тушонки з курки
Інгредієнти:
- Курка — 500 г
- Сіль – 1 ч.л.
- Часник сухий – 0,3 ч.л.
- Перець мелений — за смаком
- Перець запашний — 3-4 шт.
- Перець горошком – 0,5 ч.л.
- Лавровий лист — 1 шт.
- Приправа для курки – 0,5 ч.л.
- Цибуля ріпчаста — 0,5 шт.
Спосіб приготування:
- Наріжте курку на дрібні шматочки і перемішайте із сіллю та приправами.
- Наріжте дрібно цибулю і додайте її до м’яса.
- Потім заповніть простерилізовані банки м’ясом. До краю залиште півтора-два сантиметри.
- Банки заповнюйте щільно, до краю долийте кип’ячену воду. Закрийте кришками, що простерилізуються.
- Готується куряча тушенка на водяній бані. Налийте в каструлю холодну воду, покладіть на дно підставку для банки.
- Поставте банку в каструлю. Води має бути приблизно по плічка. Варіть тушонку 4 години на маленькому вогні в накритій кришкою каструлі.
- Готову тушонку закриваємо ключем (або вручну), перевертаємо та охолоджуємо. Зберігати тушонку потрібно в темному та бажано прохолодному місці від 6 місяців до року.
Раніше Телеграф писав, як приготувати хліб без дріжджів будинку.
- Дата публікації
-
- Категорія
-