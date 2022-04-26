Як правильно варити рис, щоб він вийшов ідеальним

Якщо ви хочете зварити розсипчастий рис, перед приготуванням його потрібно промити під холодною водою

Рисова каша — одна з найпопулярніших серед українців поряд із гречаною. Про те, як приготувати гречку так, щоб вона була розсипчастою, але не сухою, ми вже розповідали. А тепер розповімо вам, як приготувати ідеальний рис.

Секретами його приготування поділився "Лайфхакер".

Добре промийте рис

Якщо ви хочете зварити розсипчастий рис, перед його приготуванням потрібно промити під холодною водою. Так ви позбавитеся крохмалю, який відповідає за клейкість. Промийте рис близько п’яти разів або більше, доки вода не стане прозорою. Найзручніше виконувати цю процедуру за допомогою дрібного сита.

Не переборщіть із кількістю води

Приблизна пропорція для варіння рису 2:1. Тобто води потрібно вдвічі більше, ніж крупи. Однак це лише приблизне значення. Найкраще відміряти об’єм рідини виходячи з виду рису:

для довгозерного — 1: 1,5-2;

для середньозерного — 1: 2-2,5;

для круглозерного — 1: 2,5-3;

для пропареного — 1: 2;

для коричневого — 1: 2,5-3;

для дикого — 1: 3,5.

Скільки варити рис

Для варіння рису краще взяти каструлю з товстим дном. Середній час варіння після повторного закипання в залежності від виду рису складає:

для білого – 20 хвилин;

для пропареного — 30 хвилин;

для коричневого – 40 хвилин;

для дикого – 40–60 хвилин.

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