Рус

Як варити пельмені, щоб вони не розвалювалися: лайфхак від китайців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Пельмені не можна кидати в окріп Новина оновлена 06 травня 2022, 18:33
Пельмені не можна кидати в окріп

Щоб пельмені не розвалювалися при варінні, потрібно знати один маленький секрет.

На перший погляд, що може бути складного у приготуванні пельменів, особливо магазинних. Проте насправді це не зовсім так. У Китаї, який вважається батьківщиною пельменів, навіть є приказка на цю тему: "Пельмені неважко з’їсти, але зварити їх складно". А головна складність при їхньому варінні — це те, що вони розвалюються і злипаються.

Що потрібно, щоб приготовані пельмені вийшли смачними та не розвалилися у процесі приготування, пише Ukr.Media.

Як правильно варити пельмені

Щоб покупні напівфабрикати не розвалювалися в процесі варіння, їх потрібно попередньо замочити на три хвилини в теплій воді. Також цей спосіб допоможе розв'язати проблему, коли пельмені розварюються.

Перед тим як викладати пельмені на тарілку, дайте їм підсушитися на друшляку
Перед тим як викладати пельмені на тарілку, дайте їм підсушитися на друшляку

Крім цього, у процесі варіння пельмені можуть нерівномірно готуватися, коли тісто вариться швидше за начинку. Щоб уникнути цієї проблеми, у каструлю з пельменями щоразу під час закипання води потрібно додавати склянку холодної води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба додати у фарш, щоб домашні пельмені вийшли по-справжньому смачними та соковитими.

Теги:
#Рецепт #Пельмені #Лайфхак
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну
Україна
Україна може повністю припинити переговори: Зеленський поставив умову росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну
Україна може повністю припинити переговори: Зеленський поставив умову росії
Дата публікації
Категорія
День перемоги у Парижі
Франція знайшла спосіб жорстко "вколоти" росію до Дня Перемоги
Дата публікації
Категорія
Чи наважиться путін оголосити Україні війну 9 травня і чи завдасть ядерного удару? Прогноз
Чи наважиться путін оголосити Україні війну 9 травня і чи завдасть ядерного удару? Прогноз
Дата публікації
Категорія
Зараз корабель горить посеред моря
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних