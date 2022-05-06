Як варити пельмені, щоб вони не розвалювалися: лайфхак від китайців
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Щоб пельмені не розвалювалися при варінні, потрібно знати один маленький секрет.
На перший погляд, що може бути складного у приготуванні пельменів, особливо магазинних. Проте насправді це не зовсім так. У Китаї, який вважається батьківщиною пельменів, навіть є приказка на цю тему: "Пельмені неважко з’їсти, але зварити їх складно". А головна складність при їхньому варінні — це те, що вони розвалюються і злипаються.
Що потрібно, щоб приготовані пельмені вийшли смачними та не розвалилися у процесі приготування, пише Ukr.Media.
Як правильно варити пельмені
Щоб покупні напівфабрикати не розвалювалися в процесі варіння, їх потрібно попередньо замочити на три хвилини в теплій воді. Також цей спосіб допоможе розв'язати проблему, коли пельмені розварюються.
Крім цього, у процесі варіння пельмені можуть нерівномірно готуватися, коли тісто вариться швидше за начинку. Щоб уникнути цієї проблеми, у каструлю з пельменями щоразу під час закипання води потрібно додавати склянку холодної води.
Раніше "Телеграф" розповідав, що треба додати у фарш, щоб домашні пельмені вийшли по-справжньому смачними та соковитими.
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