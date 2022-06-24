Як замаринувати огірки, щоб розсіл не помутнів: помилки, які не варто робити

Ці помилки роблять багато господинь.

Літо — це сезон консервацій, і одними з найпопулярніших солінь є мариновані огірки. Крім того, що це чудове доповнення до різних салатів і страв, а також чудова закуска, огірковий розсіл ще може стати і "рятівником", особливо після "бурхливої" вечірки. Раніше "Телеграф" писав, чому розсіл у банках із консервацією біліє, а тепер розповідає, чому трапляється його помутніння і як цього уникнути.

Крім того, що через помутніння, розсіл, та й огірки стають неапетитними, це також може призвести до "вибуху" банок, пише видання belnovosti. Однак знаючи ці п’ять хитрощів-правил, вам вдасться приготувати чистий та прозорий розсіл.

Причини помутніння розсолу в банках із консервацією

Миття банок. Якщо банки погано вимиті на них можуть залишитися сліди забруднень, пил або мийний засіб. Через це і каламутніє розсіл, тому банки потрібно мити начисто.

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Миття продуктів . Перш ніж займатися консервацією, всі інгредієнти: і листочки, і трави, і огірки, потрібно ретельно вимити. Якщо зробити це неякісно — чекайте помутніння розсолу.

. Перш ніж займатися консервацією, всі інгредієнти: і листочки, і трави, і огірки, потрібно ретельно вимити. Якщо зробити це неякісно — чекайте помутніння розсолу. Низькоякісні кришки . Краще не заощаджувати, і купити хороші та якісні консервні кришки. Низькоякісні варіанти погано захищають соління від впливів зовнішнього середовища та не підтримують оптимальну мікрофлору.

. Краще не заощаджувати, і купити хороші та якісні консервні кришки. Низькоякісні варіанти погано захищають соління від впливів зовнішнього середовища та не підтримують оптимальну мікрофлору. Сіль . Найкраще використовувати кухонну сіль крупного помолу. Морська чи йодована — не годиться.

. Найкраще використовувати кухонну сіль крупного помолу. Морська чи йодована — не годиться. Сорт огірків. Виявляється, є сорти, які не призначені для консервації. Тому потрібно купувати лише ті, які для цього підходять. Раніше "Телеграф" уже розповідав, які огірки можна використовувати для консервації.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.