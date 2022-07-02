Як почистити молоду картоплю і не забруднити руки: лайфхак із сіллю

Ці способи чищення допоможуть "упорядкувати" навіть найдрібніші картоплини.

Смажена або варена молода картопля — це дуже смачна страва, особливо якщо до неї ще додати сметану і посипати все це зеленню. Однак сам процес чищення молодої картоплі відбиває геть усе бажання її готувати. Раніше ми писали, як очистити варену картоплю всього за 2 секунди, а тепер ділимося з вами простими лайфхаками, як швидко та без проблем почистити молоду картоплю.

Спосіб очищення картоплі ножем досить швидкий, але не завжди ефективний, через що часто після варіння залишаються частинки шкірки, пише видання belnovosti. Ці три способи дозволять почистити овоч швидко і без зайвого бруду.

Як швидко почистити молоду картоплю

Губка для миття посуду. Висипте картоплю в миску, залийте водою, помийте її і потім жорсткою стороною губки потріть кожну картоплину окремо. Шкірка злазить дуже швидко і легко.

Металева сітка. Спосіб дуже схожий на перший, проте так званий "їжачок" буде надійнішим за поролонову губку.

Спосіб дуже схожий на перший, проте так званий "їжачок" буде надійнішим за поролонову губку. Сіль. Цей спосіб найбільш ефективний для чищення дуже дрібної картоплі. Помийте та висушіть молоду картоплю. Потім насипте в суху металеву миску 3-4 ложки солі великого помелу та покладіть до неї картопля. Все це щільно накрийте кришкою та інтенсивно потрясіть протягом кількох хвилин.

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