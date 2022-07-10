Як правильно зберігати мариноване м’ясо, щоб воно не зіпсувалося: секрети приготування шашлику

Температура в холодильнику для маринованого м’яса повинна бути не вищою за +5°С.

Один із найпопулярніших способів відпочити, особливо влітку, є поїздка з друзями на природу, щоб засмажити шашлик. А щоб шашлик точно вдався важливо вміти правильно вибирати м’ясо, а також правильно його маринувати, бажано уникати небезпечних рецептів. Однак, і на цьому не все.

Крім перерахованого вище, важливо також правильно і зберігати замариноване м’ясо, щоб воно не зіпсувалося до того моменту, коли вже потрібно буде смажити м’ясо. Корисним лайфхаком поділився портал radiotrek.

Як правильно зберігати мариноване м’ясо на шашлик

Без холодильника мариноване м’ясо "протримається" не більше двох годин, тому якщо ви надумали їхати кудись далеко на природу, важливо подбати про те, щоб майбутній шашлик був у холоді. Також варто відзначити, що навіть перебуваючи у холодильнику, мариноване м’ясо зможе пролежати близько трьох днів. Важливим критерієм тривалості зберігання є обраний маринад. Якщо найближчим часом ви не плануєте смажити м’ясо, його краще заморозити навіть замариноване.

Що робити, щоб м’ясо для шашлику зберігалося довше:

Маринад бажано готувати на основі соку лимона та йодованої солі.

Якщо в маринаді використовувався цибуля, оцет чи сік лимона – три дні у холодильнику м’ясо пролежить без проблем.

Якщо ж у маринаді є молочка, пиво чи газування, то такий шашлик потрібно смажити вже за добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими харчовими продуктами є шашлики не можна в жодному разі.