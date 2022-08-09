Підійдуть навіть огірки-переростки: простий рецепт "закрутки" на зиму (відео)
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Якщо ви не знаєте, що робити з перерослими огірками, то ось вихід
Існує багато рецептів консервованих огірків та корнішонів, для яких використовуються невеликі плоди. Але не всі знають, як вчинити з огірками-переростками. Виявляється, їх також легко заготовити на зиму.
Рецептом "закрутки" з огірків великих розмірів на зиму ділиться кулінарний блог fermerka.ua у Instagram. Такий спосіб консервації допоможе вам, якщо потрібно якось використовувати огірки-переростки. До того ж, заливка за цим рецептом виходить дуже смачною і може використовуватися на додаток до різних гарнірів.
Складові:
- 2 кг огірків
- 1 кг помідорів
- 3-4 перці
- голівка часнику
- перець горошком і духмяний
- оцет – 100 мл
- 2 ст. ложки солі
- 4 ст. ложки цукру
- олія – 100 мл
Спосіб приготування:
- Помідори та перець подрібнити в блендері. Варити 15 хвилин, додавши сіль, цукор й олію. В кінці видавлюємо часник.
- Огірки ріжемо кружальцями і висипаємо в заливку, додаємо оцет і варимо 5-7 хвилин.
- Викладаємо огірки у банку, заливаємо заливкою, закатуємо.
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