Підійдуть навіть огірки-переростки: простий рецепт "закрутки" на зиму (відео)

Якщо ви не знаєте, що робити з перерослими огірками, то ось вихід

Існує багато рецептів консервованих огірків та корнішонів, для яких використовуються невеликі плоди. Але не всі знають, як вчинити з огірками-переростками. Виявляється, їх також легко заготовити на зиму.

Рецептом "закрутки" з огірків великих розмірів на зиму ділиться кулінарний блог fermerka.ua у Instagram. Такий спосіб консервації допоможе вам, якщо потрібно якось використовувати огірки-переростки. До того ж, заливка за цим рецептом виходить дуже смачною і може використовуватися на додаток до різних гарнірів.

Складові:

2 кг огірків

1 кг помідорів

3-4 перці

голівка часнику

перець горошком і духмяний

оцет – 100 мл

2 ст. ложки солі

4 ст. ложки цукру

олія – 100 мл

Спосіб приготування:

Помідори та перець подрібнити в блендері. Варити 15 хвилин, додавши сіль, цукор й олію. В кінці видавлюємо часник. Огірки ріжемо кружальцями і висипаємо в заливку, додаємо оцет і варимо 5-7 хвилин. Викладаємо огірки у банку, заливаємо заливкою, закатуємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.