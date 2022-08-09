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Підійдуть навіть огірки-переростки: простий рецепт "закрутки" на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Для цього рецепту згодяться навіть великі огірки
Для цього рецепту згодяться навіть великі огірки

Якщо ви не знаєте, що робити з перерослими огірками, то ось вихід

Існує багато рецептів консервованих огірків та корнішонів, для яких використовуються невеликі плоди. Але не всі знають, як вчинити з огірками-переростками. Виявляється, їх також легко заготовити на зиму.

Рецептом "закрутки" з огірків великих розмірів на зиму ділиться кулінарний блог fermerka.ua у Instagram. Такий спосіб консервації допоможе вам, якщо потрібно якось використовувати огірки-переростки. До того ж, заливка за цим рецептом виходить дуже смачною і може використовуватися на додаток до різних гарнірів.

Складові:

  • 2 кг огірків
  • 1 кг помідорів
  • 3-4 перці
  • голівка часнику
  • перець горошком і духмяний
  • оцет – 100 мл
  • 2 ст. ложки солі
  • 4 ст. ложки цукру
  • олія – 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Помідори та перець подрібнити в блендері. Варити 15 хвилин, додавши сіль, цукор й олію. В кінці видавлюємо часник.
  2. Огірки ріжемо кружальцями і висипаємо в заливку, додаємо оцет і варимо 5-7 хвилин.
  3. Викладаємо огірки у банку, заливаємо заливкою, закатуємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація