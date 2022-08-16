Кабачкова ікра: як приготувати її з аличею
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Спробуйте незвичайну та пікантну закуску зі зливами.
Популярну та всіма улюблену кабачкову ікру можна трохи урізноманітнити новим інгредієнтом та приготувати зі сливами, точніше – з аличею. Вийде незвичайний і приємний смак, який напевно сподобається вашим домочадцям та гостям.
Шляхом додавання в блюдо ароматної та кислої аличі ікра з кабачків виходить із яскравим насиченим смаком, а готується вона нітрохи не складніше, ніж традиційна кабачкова закуска.
Кабачкова ікра – інгредієнти:
- 2 кг кабачків,
- 400 г аличі,
- 2 цибулини,
- 0,5 стручка гострого перцю,
- 3 зубки часнику,
- 2 ст. ложки томатної пасти,
- 4 ст. ложки рослинної олії,
- 2 ст. ложка цукру,
- спеції на смак: чорний мелений перець, мелена паприка, хмелі-сунелі,
- сіль за смаком.
Як приготувати кабачкову ікру з аличею на зиму?
- Аличу пробланшуйте в невеликій кількості води протягом 3 хвилин.
- Протріть аличу через друшляк, щоб відокремити м'якуш.
- Кабачки очистьте від шкірки та насіння та потріть на великій тертці. Молоді кабачки можна чистити.
- Дрібно поріжте цибулю.
- Подрібніть гострий перець.
- Часник пропустіть через часникочавку.
- Спасеруйте цибулю на олії 5 хвилин, додайте кабачки і готуйте на середньому вогні без кришки 15 хвилин.
- Змішайте томатну пасту зі склянкою води та додайте аличу.
- Влийте томатний соус на сковороду, посоліть, додайте цукор, всі спеції, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.
- Насамкінець додайте в ікру часник, гострий перець і перемішайте.
Подавайте охолоджену ікру. Кабачкова ікра смачна як гарнір до м’яса, картопля, каш або ж як самостійна страва з скибочкою хліба. Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.