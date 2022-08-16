Кабачкова ікра: як приготувати її з аличею

Спробуйте незвичайну та пікантну закуску зі зливами.

Популярну та всіма улюблену кабачкову ікру можна трохи урізноманітнити новим інгредієнтом та приготувати зі сливами, точніше – з аличею. Вийде незвичайний і приємний смак, який напевно сподобається вашим домочадцям та гостям.

Шляхом додавання в блюдо ароматної та кислої аличі ікра з кабачків виходить із яскравим насиченим смаком, а готується вона нітрохи не складніше, ніж традиційна кабачкова закуска.

Кабачкова ікра – інгредієнти:

2 кг кабачків,

400 г аличі,

2 цибулини,

0,5 стручка гострого перцю,

3 зубки часнику,

2 ст. ложки томатної пасти,

4 ст. ложки рослинної олії,

2 ст. ложка цукру,

спеції на смак: чорний мелений перець, мелена паприка, хмелі-сунелі,

сіль за смаком.

Як приготувати кабачкову ікру з аличею на зиму?

Аличу пробланшуйте в невеликій кількості води протягом 3 хвилин. Протріть аличу через друшляк, щоб відокремити м'якуш. Кабачки очистьте від шкірки та насіння та потріть на великій тертці. Молоді кабачки можна чистити. Дрібно поріжте цибулю. Подрібніть гострий перець. Часник пропустіть через часникочавку. Спасеруйте цибулю на олії 5 хвилин, додайте кабачки і готуйте на середньому вогні без кришки 15 хвилин. Змішайте томатну пасту зі склянкою води та додайте аличу. Влийте томатний соус на сковороду, посоліть, додайте цукор, всі спеції, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Насамкінець додайте в ікру часник, гострий перець і перемішайте.

Подавайте охолоджену ікру. Кабачкова ікра смачна як гарнір до м’яса, картопля, каш або ж як самостійна страва з скибочкою хліба. Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.