Чи потрібно солити кукурудзу під час варіння: помилки, які робить кожна господиня

Не поспішайте солити кукурудзу, інакше ви можете все зіпсувати.

Кінець літа — це сезон найсмачнішої вареної кукурудзи. Однак, на жаль, але не всі вміють її правильно готувати, і вона не виходить такою м’якою та соковитою як хотілося б. Банально, але якщо не вчасно посолити качани, то страва не вийде.

Які ж помилки можна припустити при варінні кукурудзи, і як їх уникнути, пише belnovosti. Дотримуючись цих порад у вас вийде приготувати смачну кукурудзу.

Як правильно варити кукурудзу

Перше, що варто відзначити, так це кількість кукурудзи, яка варитиметься. Якщо ви готуєте кілька штук, щоб відразу все з’їсти, то їх потрібно почистити від листя, проте якщо ви готуєте із запасом, то знімати варто тільки верхнє листя. Нижні залишають просто обмивши в проточній воді.

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Після кукурудзу потрібно покласти в каструлю і залити водою так, щоб качани в ній вільно плавали. А коли вода закипить, можна додати трохи цукру. Солити не потрібно, адже в такому разі зерна стануть твердими та сухими.

Скільки варити

Молода або молочна кукурудза вариться до закипання води. Однак якщо ви хочете, щоб вона була ще м’якшою, то варто, щоб вона покипіла ще хвилин 10. Після приготування готову кукурудзу нудно обов’язково дістати з води, щоб вона не зморщилася.

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Коли солити кукурудзу

Солити качани можна тільки після того, як вони опинилися на тарілці.

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