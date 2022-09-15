Навіщо замочувати картоплю перед смаженням: тепер ви часто так робитимете

Щоб на смаженій картоплі була смачна хрумка скоринка, скористайтеся простою порадою.

Багато людей полюбляють смажену картоплю. Готується вона дуже просто та швидко. Але по-справжньому смачною виходить не завжди.

Існує маленька хитрість, що дозволить отримати від смаженої картоплі ідеального смаку – з ароматною хрусткою золотистою скоринкою. Але для цього знадобляться зайві півгодини.

Як зробити картоплю ще смачнішою: лайфхак

Секрет правильного приготування смаженої картоплі у крохмалі. Саме він міститься у коренеплодах у великій кількості. У процесі смаження крохмаль не дає утворитися апетитній золотистій скоринці, яка саме і надає страві потрібного смаку.

Щоб виправити ситуацію, картоплю після чищення поріжте та замочіть у воді на півгодини, а краще на годину. Таким чином разом із соком із неї вийде крохмаль. А готова картопля буде набагато смачніша — із підсмаженої хрусткою скоринкою ззовні.

За бажанням у воду можна додати улюблені спеції та часник – вже на цьому етапі картопля просочиться додатковим ароматом.

Тільки після вимочування обов’язково обсушіть картоплю – на сковороду продукт має потрапити сухим. Для цього викладіть її на кухонний рушник.

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