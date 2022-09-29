Як правильно зберігати різні соуси, щоб вони не зіпсувалися

Термін зберігання соусів у домашніх умовах дуже невеликий, але його можна подовжити.

Без улюблених соусів не обходиться багато страв. Але не завжди у господинь виходить розрахувати та приготувати необхідну кількість соусу. Зазвичай це робиться із запасом, який потім залишається.

Щоб нічого не пропало і ніхто не отруївся, важливо знати правила зберігання приправ до страв. "Телеграф" розповість вам про правильне збереження різних соусів у домашніх умовах. Майте на увазі, що більшість соусів не зберігається довго.

Як зберігати соуси вдома

Холодні соуси, що містять свіжу зелень, а також соуси на основі сметани та домашній майонез, краще готувати на один раз і не залишати на тривале зберігання.

Гарячий соус перед подачею може залишатися у придатному стані протягом 3-4 годин. Для цього такий соус залишають на повільному вогні на водяній бані не вище за 85°С. Важливо, щоби він не кипів.

Гарячі вершкові соуси та приправи, у складі яких є яйця, важливо не перегрівати вище за 65°С, інакше вони ризикують розшаруватися. Їх можна тримати 1,5 години.

Для тривалішого зберігання соус слід помістити в стерильну скляну банку, щільно закрити кришкою і поставити у холодильник. Він буде придатний протягом доби.

Щоб подовжити термін зберігання домашньої заправки, до її складу мають входити натуральні консерванти: лимон, оцет, гірчиця, сіль, перець, хрін.

Соуси типу песто стоятимуть у холодильнику до місяця, якщо їх поверхню розрівняти і вкрити шаром олії.

Магазинні соуси бажано відкривати безпосередньо перед вживанням. Термін зберігання відкритої упаковки значно скорочується.

Щоб довше зберегти свіжоприготовлений соус, його можна порційно розфасувати і заморозити. Термін зберігання у такий спосіб триватиме до 3-4 місяців.

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