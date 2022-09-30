Неймовірно смачна та проста страва за 10 хвилин: як приготувати "американські" макарони з сиром (відео)
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Mac and cheese просто тануть в роті
Що приготувати зі звичайних макаронних виробів? Напевно, кожен з нас хоча б раз в житті задавався цим питанням, адже прості варені макарони з часом набридають, а ось приготування їх більш оригінальним способом вимагає від нас уяви і більше часу.
Пропонуємо нашим читачам приготувати макарони з сиром по-американськи — Mac and cheese (Мак енд чіз). За словами фудблогерки Анни (anny.cooking), така ситна і смачна страва готується всього 10 хвилин.
Як приготувати Мак енд чіз в домашніх умовах
Інгредієнти на порцію для 2-х:
- 200 г макарон
- 30 г вершкового масла
- 1 ст.л. борошна
- 250-300 мл молока
- 200 г твердого сиру (можна різні)
- 1/3 ч.л. солі, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. часнику сухого
Приготування:
- Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності.
- Паралельно готуємо соус. На помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння.
- Солимо (якщо берете сир Чеддер — можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини.
- Додаємо відварені зціджені макарони, проварюємо разом ще одну хвилинку і смакуємо!
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