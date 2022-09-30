Mac and cheese просто тануть в роті

Що приготувати зі звичайних макаронних виробів? Напевно, кожен з нас хоча б раз в житті задавався цим питанням, адже прості варені макарони з часом набридають, а ось приготування їх більш оригінальним способом вимагає від нас уяви і більше часу.

Пропонуємо нашим читачам приготувати макарони з сиром по-американськи — Mac and cheese (Мак енд чіз). За словами фудблогерки Анни (anny.cooking), така ситна і смачна страва готується всього 10 хвилин.

Як приготувати Мак енд чіз в домашніх умовах

Інгредієнти на порцію для 2-х:

200 г макарон

30 г вершкового масла

1 ст.л. борошна

250-300 мл молока

200 г твердого сиру (можна різні)

1/3 ч.л. солі, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. часнику сухого

Приготування:

Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності. Паралельно готуємо соус. На помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння. Солимо (якщо берете сир Чеддер — можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини. Додаємо відварені зціджені макарони, проварюємо разом ще одну хвилинку і смакуємо!

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