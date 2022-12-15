Виходить смачнішим за будь-які магазинні соуси: проста заготівля песто по-українськи (відео)

З таким соусом ваші страви будуть більш вишуканими

На зиму можна заготовити не лише домашній кетчуп, а й смачний італійський соус песто. Цей соус зазвичай подають до пасти, равіолі, рису, а також він може бути відмінною заправкою для всіляких салатів або насиченим доповненням різних закусок. Приготувати песто легко у домашніх умовах.

Рецепт соусу песто по-українськи публікує фудблог chris__farm в Instagram. Заготівля робиться дуже просто і швидко, добре зберігається в холодному місці кілька місяців. Аромат і смак песто приємно вразить кожного, хто його скуштує.

Складові:

два пучки базиліка (приблизно 100 г)

100 г волоських горіхів

5 зубчиків часнику

2 ст. л. солі

олія

Спосіб приготування:

Подрібнити базилік, горіхи та часник за допомогою блендера. Посолити. Перемішати. Розкласти по баночках. Зверху на 1-1,5 см залити олією. Закрити кришкою та поставити в холодильник. У такому стані зберігається 3 місяці. Слідкуйте за тим, щоб зверху завжди була олія: вона служить бар’єром від повітря і не дає соусу скиснути. Також цю суміш можна розкласти по формочках для льоду і зберігати в морозилці.

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