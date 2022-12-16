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Суперзаготівля, яка врятує ваші страви під час блекауту: ідеально для борщу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Набір для борщу — простий рецепт овочевої заморозки Новина оновлена 16 грудня 2022, 22:49
Набір для борщу — простий рецепт овочевої заморозки. Фото youtube.com

Майте завжди під рукою заморожені заготівлі

Овочеві заправки на зиму — це неймовірні помічники, які можуть стати в пригоді в найнесподіваніший момент.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує дуже потрібний рецепт заправки для супів, борщів та тушкування м’яса. Помідори не перетворюються на кашу, зелень не псується, пишуть у кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі. Все це взимку дає приємний аромат, смак та колір стравам. Добре, якщо є вакуумний апарат, щоб вигнати повітря.

Як заготовити набір для борщу та інших страв

Інгредієнти:

  • 1 кг болгарський перець
  • 1 кг помідори
  • 1 кг морква
  • 1 кг цибулі
  • петрушка, кріп, цибуля (великий пучок)

Приготування:

  • Моркву натираємо на великій тертці, помідори, перець,
  • Цибулю нарізаємо кубиками, додаємо дрібно нарізної зелені.
  • Розкладаємо по пакетах і трішки давимо, щоб вийшло повітря.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантного кабачкового лечо із часником. А також ми писали, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.

Теги:
#Рецепти #Борщ #Заготовки #Замороження