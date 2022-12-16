Суперзаготівля, яка врятує ваші страви під час блекауту: ідеально для борщу

Майте завжди під рукою заморожені заготівлі

Овочеві заправки на зиму — це неймовірні помічники, які можуть стати в пригоді в найнесподіваніший момент.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує дуже потрібний рецепт заправки для супів, борщів та тушкування м’яса. Помідори не перетворюються на кашу, зелень не псується, пишуть у кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі. Все це взимку дає приємний аромат, смак та колір стравам. Добре, якщо є вакуумний апарат, щоб вигнати повітря.

Як заготовити набір для борщу та інших страв

Інгредієнти:

1 кг болгарський перець

1 кг помідори

1 кг морква

1 кг цибулі

петрушка, кріп, цибуля (великий пучок)

Приготування:

Моркву натираємо на великій тертці, помідори, перець,

Цибулю нарізаємо кубиками, додаємо дрібно нарізної зелені.

Розкладаємо по пакетах і трішки давимо, щоб вийшло повітря.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантного кабачкового лечо із часником. А також ми писали, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.