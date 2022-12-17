Що робити, якщо квашена капуста вийшла кислою: способи, які "врятують" страву

Прибрати кислоту з квашеної капусти простіше простого

Квашена капуста — це дуже смачна і корисна страва, яку багато домогосподарок люблять заготовляти на зиму. До речі, щоб страва вийшла ще смачнішою до неї можна додати мед. Однак якщо при заквасці капусти зробити кілька помилок, наприклад, не витримати температурний режим або протримати її під гнітом занадто довго, то страва може стати кислою.

Якщо ви не любите кисле, не варто переживати, що страва зіпсована, адже ця "проблема" досить просто вирішується, пише портал "Смачно+". Як повернути капусті хрумку консистенцію і приємний смак — читайте далі.

Як прибрати кислоту з квашеної капусти

Найпростіший спосіб — викладіть закуску з банки і просто промийте під струменем проточної води. Або замочіть на 10-15 хвилин, а потім відіжміть і приберіть назад в місткість, де вона зберігається.

Другий спосіб — додайте в капусту трохи цукру. Ця солодка спеція допоможе нейтралізувати кислоту. Додайте кілька ложок і добре перемішайте.

І третій спосіб — якщо квашеної капусти залишилося небагато, її можна змішати зі свіжою. Зберігати таку страву потрібно обов’язково у холодильнику, але ефект буде.

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