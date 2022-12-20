З цим інгредієнтом лосось виходить чудовим: простий спосіб засолювання риби до Нового року (відео)
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Смачно засолити лосось можна і самостійно
Жоден святковий стіл не обійдеться без закуски з червоної риби. Але замість того, щоб купувати готовий солоний лосось, його з легкістю можна засолити в домашніх умовах і зберігати в холодильнику. А щоб підкреслити смак риби, спробуйте використати коньяк.
Рецепт слабосолоного лосося з коньяком публікує кулінарний портал Bene Gusto. Риба виходить смачною, ароматною та в міру жирною, підійде навіть на новорічний стіл. Її можна використати як ключовий інгредієнт для бутербродів.
Інгредієнти:
- 500 г філе червоної риби
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. коньяку
- 1 ч. л. меленого перцю
- 1 ч. л. рожевого перцю горошком
- 1 ч. л. сушеного розмарину
- пучок кропу
Спосіб приготування:
- Філе риби промити та просушити.
- Кріп дрібно порубати.
- Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності.
- Розстелити на столі харчову плівку. Посипати сумішшю солі, цукру та перцю, укласти зверху шматок риби. Посолити, поперчити, посипати кропом, збризкати коньяком.
- Укласти зверху другий шматок риби та повторити процедуру.
- Туго замотати харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на 12 годин.
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