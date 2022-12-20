З цим інгредієнтом лосось виходить чудовим: простий спосіб засолювання риби до Нового року (відео)

Смачно засолити лосось можна і самостійно

Жоден святковий стіл не обійдеться без закуски з червоної риби. Але замість того, щоб купувати готовий солоний лосось, його з легкістю можна засолити в домашніх умовах і зберігати в холодильнику. А щоб підкреслити смак риби, спробуйте використати коньяк.

Рецепт слабосолоного лосося з коньяком публікує кулінарний портал Bene Gusto. Риба виходить смачною, ароматною та в міру жирною, підійде навіть на новорічний стіл. Її можна використати як ключовий інгредієнт для бутербродів.

Інгредієнти:

500 г філе червоної риби

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ст. л. коньяку

1 ч. л. меленого перцю

1 ч. л. рожевого перцю горошком

1 ч. л. сушеного розмарину

пучок кропу

Спосіб приготування:

Філе риби промити та просушити. Кріп дрібно порубати. Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності. Розстелити на столі харчову плівку. Посипати сумішшю солі, цукру та перцю, укласти зверху шматок риби. Посолити, поперчити, посипати кропом, збризкати коньяком. Укласти зверху другий шматок риби та повторити процедуру. Туго замотати харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на 12 годин.

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