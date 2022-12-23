Відмінне доповнення до будь-якої страви: рецепт смачного салату з баклажанів у томаті
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Любителям "синеньких" присвячується
Баклажани — дуже смачний і корисний овоч, з якого можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, кабачково-баклажанну ікру, або консервовані фаршировані баклажани з перцем і морквою, або можна приготувати заготівлю на зиму з томатами.
Пропонуємо вам закрити кілька баночок пікантного салату з баклажанів з томатами на зиму, який стане чудовим доповненням до різних страв та гарнірів. Рецепт дуже простий, а страва неймовірно смачна, пише портал prostoway.
Салат з баклажанів у томаті: рецепт
Інгредієнти:
- баклажани — 3 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- морква – 1 кг;
- цибуля — 750 г;
- олія – 400 мл;
- помідори — 1,5 кг;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
- Наріжте всі подані в рецепті овочі, крім помідорів. Варто зазначити, що для салату бажано вибирати перезрілі томати.
- Нарізані овочі обсмажте на олії.
- Обробіть помідори: зніміть шкірку та перебийте блендером у пюре. Після отриманої маси залийте смажені овочі. Додайте сіль та перець. Якщо є улюблені приправи, можете додати і їх.
- Доведіть до кипіння і тушкуйте протягом 40 хвилин.
- Підготуйте чисті банки. Кришки прокип’ятіть. Розкладіть салат по банках та закрийте їх.
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