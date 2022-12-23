Відмінне доповнення до будь-якої страви: рецепт смачного салату з баклажанів у томаті

Любителям "синеньких" присвячується

Баклажани — дуже смачний і корисний овоч, з якого можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, кабачково-баклажанну ікру, або консервовані фаршировані баклажани з перцем і морквою, або можна приготувати заготівлю на зиму з томатами.

Пропонуємо вам закрити кілька баночок пікантного салату з баклажанів з томатами на зиму, який стане чудовим доповненням до різних страв та гарнірів. Рецепт дуже простий, а страва неймовірно смачна, пише портал prostoway.

Салат з баклажанів у томаті: рецепт

Інгредієнти:

баклажани — 3 кг;

солодкий перець — 1 кг;

морква – 1 кг;

цибуля — 750 г;

олія – 400 мл;

помідори — 1,5 кг;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Наріжте всі подані в рецепті овочі, крім помідорів. Варто зазначити, що для салату бажано вибирати перезрілі томати. Нарізані овочі обсмажте на олії. Обробіть помідори: зніміть шкірку та перебийте блендером у пюре. Після отриманої маси залийте смажені овочі. Додайте сіль та перець. Якщо є улюблені приправи, можете додати і їх. Доведіть до кипіння і тушкуйте протягом 40 хвилин. Підготуйте чисті банки. Кришки прокип’ятіть. Розкладіть салат по банках та закрийте їх.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної маринованої цвітної капусти, яку можна їсти вже через день після приготування.