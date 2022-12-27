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Знадобиться всього чотири продукти: рецепт салату з баклажанами нашвидкуруч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що приготувати з баклажанів Новина оновлена 27 грудня 2022, 15:47
Що приготувати з баклажанів. Фото pexels.com

Готуйте відразу багато, адже салат неймовірно смачний

Щоб заощадити собі час, багато господинь заготовляють на зиму відразу готові салати в банках. А що, нагрянули гості — кілька баночок відчинили і стіл накритий. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом такого салату, який можна зберігати хоч усю зиму.

Щоб приготувати цей салат з баклажанів, вам знадобиться всього чотири продукти та спеції, пише портал "Смачно+". Страва виходить дуже гарною, особливо якщо використовувати болгарський перець різних кольорів.

Інгредієнти:

  • баклажани, 1 кг;
  • болгарський перець, 350 г;
  • цибуля, 350 г;
  • часник;
  • оцет;
  • волоські горіхи, 50 г;
  • зелень;
  • сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та наріжте баклажани на 8-10 частин. Посипте сіллю та залиште на пів години.
  2. Перець і цибулю наріжте півкільцями, подрібніть зелень. Всі овочі обсмажте окремо на олії по три-п’ять хвилин.
  3. Після цього з’єднайте, додайте зелень, сіль, перець, спеції, нарізаний часник і оцет.
  4. Подрібніть і злегка обсмажте волоські горіхи і також додайте їх у салат.
  5. Все перемішайте, складіть у банки та приберіть у холодильник на 12 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної маринованої цвітної капусти, яку можна їсти вже через день після приготування.

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#Рецепт #Салат #Заготівля