Знадобиться всього чотири продукти: рецепт салату з баклажанами нашвидкуруч
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Готуйте відразу багато, адже салат неймовірно смачний
Щоб заощадити собі час, багато господинь заготовляють на зиму відразу готові салати в банках. А що, нагрянули гості — кілька баночок відчинили і стіл накритий. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом такого салату, який можна зберігати хоч усю зиму.
Щоб приготувати цей салат з баклажанів, вам знадобиться всього чотири продукти та спеції, пише портал "Смачно+". Страва виходить дуже гарною, особливо якщо використовувати болгарський перець різних кольорів.
Інгредієнти:
- баклажани, 1 кг;
- болгарський перець, 350 г;
- цибуля, 350 г;
- часник;
- оцет;
- волоські горіхи, 50 г;
- зелень;
- сіль, перець, спеції.
Спосіб приготування:
- Вимийте та наріжте баклажани на 8-10 частин. Посипте сіллю та залиште на пів години.
- Перець і цибулю наріжте півкільцями, подрібніть зелень. Всі овочі обсмажте окремо на олії по три-п’ять хвилин.
- Після цього з’єднайте, додайте зелень, сіль, перець, спеції, нарізаний часник і оцет.
- Подрібніть і злегка обсмажте волоські горіхи і також додайте їх у салат.
- Все перемішайте, складіть у банки та приберіть у холодильник на 12 годин.
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