Що додати до печінкового паштету, щоб смак був м’якшим: найпростіший рецепт (відео)

Приготувати паштет із курячої печінки зможе навіть кулінар-новачок

Напередодні свят можна заготовити деякі інгредієнти новорічного меню, чи то мариновані гриби для салатів, чи то печінковий паштет для різних закусок. Домашній продукт завжди смачніший і корисніший за магазинну альтернативу.

Простий рецепт паштету з курячої печінки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Щоб смак паштету вийшов м’якшим, додайте до нього вершки та молоко. Такий паштет добре зберігається в холодному місці.

Інгредієнти:

500 г курячої печінки

100 мл молока

1 цибуля

1 морква

25 г вершкового масла

200 мл вершків

мікс перців, сіль

Спосіб приготування:

Печінку промиваємо, прибираємо зайві плівки та заливаємо молоком. Цибулю та моркву нарізаємо великими шматками і відправляємо на сковороду, обсмажуємо 5-7 хвилин. Додаємо печінку та шматочок вершкового масла, перемішуємо. Заливаємо вершками, перчимо та солимо. Готуємо на середньому вогні до готовності печінки (8-10 хвилин) Перекладаємо в окрему чашу та добре перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Перекладаємо у контейнер для зберігання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету, який смачний навіть із джемом. А також ми писали, як просто заготовити печінковий паштет на зиму.