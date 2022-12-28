Що додати до печінкового паштету, щоб смак був м’якшим: найпростіший рецепт (відео)
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Приготувати паштет із курячої печінки зможе навіть кулінар-новачок
Напередодні свят можна заготовити деякі інгредієнти новорічного меню, чи то мариновані гриби для салатів, чи то печінковий паштет для різних закусок. Домашній продукт завжди смачніший і корисніший за магазинну альтернативу.
Простий рецепт паштету з курячої печінки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Щоб смак паштету вийшов м’якшим, додайте до нього вершки та молоко. Такий паштет добре зберігається в холодному місці.
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки
- 100 мл молока
- 1 цибуля
- 1 морква
- 25 г вершкового масла
- 200 мл вершків
- мікс перців, сіль
Спосіб приготування:
- Печінку промиваємо, прибираємо зайві плівки та заливаємо молоком.
- Цибулю та моркву нарізаємо великими шматками і відправляємо на сковороду, обсмажуємо 5-7 хвилин.
- Додаємо печінку та шматочок вершкового масла, перемішуємо.
- Заливаємо вершками, перчимо та солимо.
- Готуємо на середньому вогні до готовності печінки (8-10 хвилин)
- Перекладаємо в окрему чашу та добре перебиваємо блендером до однорідної консистенції.
- Перекладаємо у контейнер для зберігання.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету, який смачний навіть із джемом. А також ми писали, як просто заготовити печінковий паштет на зиму.