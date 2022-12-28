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Що додати до печінкового паштету, щоб смак був м’якшим: найпростіший рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашній печінковий паштет у рази смачніший за магазинний
Домашній печінковий паштет у рази смачніший за магазинний. Фото pinterest.com

Приготувати паштет із курячої печінки зможе навіть кулінар-новачок

Напередодні свят можна заготовити деякі інгредієнти новорічного меню, чи то мариновані гриби для салатів, чи то печінковий паштет для різних закусок. Домашній продукт завжди смачніший і корисніший за магазинну альтернативу.

Простий рецепт паштету з курячої печінки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Щоб смак паштету вийшов м’якшим, додайте до нього вершки та молоко. Такий паштет добре зберігається в холодному місці.

Інгредієнти:

  • 500 г курячої печінки
  • 100 мл молока
  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 25 г вершкового масла
  • 200 мл вершків
  • мікс перців, сіль

Спосіб приготування:

  1. Печінку промиваємо, прибираємо зайві плівки та заливаємо молоком.
  2. Цибулю та моркву нарізаємо великими шматками і відправляємо на сковороду, обсмажуємо 5-7 хвилин.
  3. Додаємо печінку та шматочок вершкового масла, перемішуємо.
  4. Заливаємо вершками, перчимо та солимо.
  5. Готуємо на середньому вогні до готовності печінки (8-10 хвилин)
  6. Перекладаємо в окрему чашу та добре перебиваємо блендером до однорідної консистенції.
  7. Перекладаємо у контейнер для зберігання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету, який смачний навіть із джемом. А також ми писали, як просто заготовити печінковий паштет на зиму.

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#Рецепт #Паштет #Печінковий паштет