Як смачно замаринувати оселедець, щоб першим зникав зі столу: цікавий рецепт
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Цю холодну закуску можна подавати на кожне свято
Способом "по-корейськи", напевно, можна приготувати будь-які продукти. Зокрема, і популярну страву з морквою, і закуску з капусти, навіть помідори по-корейськи виходять дуже смачними з пряною ноткою. А як щодо страв із м’яса чи риби?
Є такий спосіб маринування з оселедцем під назвою "Хе"! Це холодна закуска, яку можна сміливо готувати на кожне свято. Оселедець по-корейськи першим зникає зі столу, а гості вимагають повторення, пишуть у кулінарному блозі "konservacjya" в Інстаграмі.
Як приготувати оселедець по-корейськи "Хе"
Інгредієнти:
- оселедець св. морожений 3 шт.
- морква 3 шт.
- цибуля ріпчаста 2 шт.
- часник 2 зубчики
- оцет 9% 200 мл
- сіль 1 ч.л.
- соєвий соус 4 ст.л.
- олія 2 ст.л.
- кунжут 2 ст.л.
Приготування:
- Оселедець розморозити. Цибулю, моркву та часник почистити.
- Оселедець почистити від кісток і нарізати на шматочки. Залити оселедець оцтом і залишити на 30 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Часник почистити та пропустити через прес.
- Злити з оселедець оцет (можна відкинути на друшляк). Потім додати до оселедця цибулю, моркву, часник, олію, соєвий соус, сіль та кунжут.
- Все добре перемішати і поставити на пару годин у холодильник.
Раніше "Телеграф" поділився рецептом грибної ікри з часником.