Як смачно замаринувати оселедець, щоб першим зникав зі столу: цікавий рецепт

Цю холодну закуску можна подавати на кожне свято

Способом "по-корейськи", напевно, можна приготувати будь-які продукти. Зокрема, і популярну страву з морквою, і закуску з капусти, навіть помідори по-корейськи виходять дуже смачними з пряною ноткою. А як щодо страв із м’яса чи риби?

Є такий спосіб маринування з оселедцем під назвою "Хе"! Це холодна закуска, яку можна сміливо готувати на кожне свято. Оселедець по-корейськи першим зникає зі столу, а гості вимагають повторення, пишуть у кулінарному блозі "konservacjya" в Інстаграмі.

Як приготувати оселедець по-корейськи "Хе"

Інгредієнти:

оселедець св. морожений 3 шт.

морква 3 шт.

цибуля ріпчаста 2 шт.

часник 2 зубчики

оцет 9% 200 мл

сіль 1 ч.л.

соєвий соус 4 ст.л.

олія 2 ст.л.

кунжут 2 ст.л.

Приготування:

Оселедець розморозити. Цибулю, моркву та часник почистити. Оселедець почистити від кісток і нарізати на шматочки. Залити оселедець оцтом і залишити на 30 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Часник почистити та пропустити через прес. Злити з оселедець оцет (можна відкинути на друшляк). Потім додати до оселедця цибулю, моркву, часник, олію, соєвий соус, сіль та кунжут. Все добре перемішати і поставити на пару годин у холодильник.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом грибної ікри з часником.