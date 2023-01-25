Як спекти хліб на сковороді: виходить дуже швидко

Пропонуємо один простий рецепт хліба, який можна зробити без використання духовки – на звичайній сковороді

Випекти домашній хліб на сковороді можна досить швидко, а його смак практично не відрізняється від приготовленого в духовці. Схожа ситуація складається з тушонкою з курки, для приготування якої так само не знадобиться духова шафа.

Рецептом смачного хліба на сковороді поділилися на сайті www.zahidknyga.com.ua.

Інгредієнти:

250 мл теплої води

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. солі

2 ч. л. цукру

2 ст. л. рослинної олії

300-350 г борошна (скільки візьме тісто)

Шматок вершкового масла для змащування сковороди

Спосіб приготування:

Поєднайте всі інгредієнти, при чому в останню чергу додайте борошно та олію. Добре вимісіть тісто. Лайфхак: щоб воно не прилипало до рук, змастіть долоні олією. Залиште тісто в теплому місці на годину, накривши місткість рушником. Сковороду для приготування варто взяти досить глибоку. Змастіть її вершковим маслом та викладіть на неї тісто, та залиште майбутній хліб ще на годину. Включіть плиту на малий вогонь та смажте хліб по 20 хвилин з кожного боку. Готовність перевіряйте за допомогою зубочистки.

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