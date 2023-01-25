Як спекти хліб на сковороді: виходить дуже швидко
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пропонуємо один простий рецепт хліба, який можна зробити без використання духовки – на звичайній сковороді
Випекти домашній хліб на сковороді можна досить швидко, а його смак практично не відрізняється від приготовленого в духовці. Схожа ситуація складається з тушонкою з курки, для приготування якої так само не знадобиться духова шафа.
Рецептом смачного хліба на сковороді поділилися на сайті www.zahidknyga.com.ua.
Інгредієнти:
- 250 мл теплої води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. цукру
- 2 ст. л. рослинної олії
- 300-350 г борошна (скільки візьме тісто)
- Шматок вершкового масла для змащування сковороди
Спосіб приготування:
- Поєднайте всі інгредієнти, при чому в останню чергу додайте борошно та олію.
- Добре вимісіть тісто. Лайфхак: щоб воно не прилипало до рук, змастіть долоні олією.
- Залиште тісто в теплому місці на годину, накривши місткість рушником.
- Сковороду для приготування варто взяти досить глибоку. Змастіть її вершковим маслом та викладіть на неї тісто, та залиште майбутній хліб ще на годину.
- Включіть плиту на малий вогонь та смажте хліб по 20 хвилин з кожного боку. Готовність перевіряйте за допомогою зубочистки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом запашних пампушок без яєць.