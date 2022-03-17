Без духовки та автоклаву: найпростіший рецепт тушонки з курки
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Така тушонка може зберігатися цілий рік
В умовах воєнного часу така страва як тушонка актуальна як ніколи. Існує безліч рецептів тушонки, за якими її легко приготувати в домашніх умовах. Публікуємо для вас рецепт тушонки з курки, для приготування якої навіть не знадобиться духовка.
Рецепт домашньої тушонки з курки
Інгредієнти:
- Курка — 4 кг
- Оцет — 4 ст.
- Петрушка – 1 пуч.
- Чорний перець мелений
- Сіль – 5 ч.л.
- Цибуля — 4 шт
- Паприка до смаку
Спосіб приготування:
- Розріжте курку на великі шматки, добре помийте та просушіть.
- Перекладіть курку у велику ємність, додайте 4 ч. л. солі, перець, паприку (або інші спеції на свій смак) та оцет 4 %. Добре перемішайте і залиште на 30-60 хвилин маринуватися.
- Наріжте цибулю кільцями, а петрушку порубайте. Змішайте підготовлені інгредієнти разом, посоліть.
- Вимийте та висушіть літрові банки. На дно кожної викладіть трохи цибулі з петрушкою, потім шар м’яса, знову цибулю, і так заповніть ємність догори. Щільно закрийте кришками.
- Застеліть дно каструлі рушником, помістіть у неї банки та залийте водою, щоб вона повністю покрила тару. Доведіть до кипіння, після чого мучите заготівлю 6 годин на повільному вогні. Залиште тушонку в каструлі до повного остигання.
Оскільки м’ясо готується під кришкою, воно виділяє багато соку. Тому виходить м’яким, із насиченим смаком. Після остигання рідина перетворюється на желейну масу і служить природним консервантом. Зберігати курячу тушонку можна до 12 місяців за умови, що температура не перевищуватиме +10 градусів.
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