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Без духовки та автоклаву: найпростіший рецепт тушонки з курки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Тушонка з курки — дуже поживна страва
Тушонка з курки — дуже поживна страва

Така тушонка може зберігатися цілий рік

В умовах воєнного часу така страва як тушонка актуальна як ніколи. Існує безліч рецептів тушонки, за якими її легко приготувати в домашніх умовах. Публікуємо для вас рецепт тушонки з курки, для приготування якої навіть не знадобиться духовка.

Рецепт домашньої тушонки з курки

Інгредієнти:

  • Курка — 4 кг
  • Оцет — 4 ст.
  • Петрушка – 1 пуч.
  • Чорний перець мелений
  • Сіль – 5 ч.л.
  • Цибуля — 4 шт
  • Паприка до смаку

Спосіб приготування:

  1. Розріжте курку на великі шматки, добре помийте та просушіть.
  2. Перекладіть курку у велику ємність, додайте 4 ч. л. солі, перець, паприку (або інші спеції на свій смак) та оцет 4 %. Добре перемішайте і залиште на 30-60 хвилин маринуватися.
  3. Наріжте цибулю кільцями, а петрушку порубайте. Змішайте підготовлені інгредієнти разом, посоліть.
  4. Вимийте та висушіть літрові банки. На дно кожної викладіть трохи цибулі з петрушкою, потім шар м’яса, знову цибулю, і так заповніть ємність догори. Щільно закрийте кришками.
  5. Застеліть дно каструлі рушником, помістіть у неї банки та залийте водою, щоб вона повністю покрила тару. Доведіть до кипіння, після чого мучите заготівлю 6 годин на повільному вогні. Залиште тушонку в каструлі до повного остигання.

Оскільки м’ясо готується під кришкою, воно виділяє багато соку. Тому виходить м’яким, із насиченим смаком. Після остигання рідина перетворюється на желейну масу і служить природним консервантом. Зберігати курячу тушонку можна до 12 місяців за умови, що температура не перевищуватиме +10 градусів.

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